Ítéletidő tombol Barcelonában és környékén

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) a legmagasabb fokozatú, vörös riasztást adta ki az északkeleti tartomány egyes részeire a várható nagy mennyiségű csapadék miatt. A polgári védelem a mobiltelefonokra küldött figyelmeztetésben arra kért mindenkit, hogy tegyen rendkívüli óvintézkedéseket és kerülje a szükségtelen utazást.

A barcelonai El Prat nemzetközi repülőtérről 18 légijáratot kellett átirányítani máshová, 70 járatot pedig töröltek. A terminál több helyen is beázott. Több autóutat kellett lezárni, mert elöntötte a víz, és lehetetlenné vált a közlekedés. Az utakon felgyülemlett vízben számos gépjármű elakadt.

A Rodalies helyiérdekű vasútvonalon felfüggesztették a teljes forgalmat, és a Tarragona felé vezető gyorsvasúti vonalon is szüneteltették a közlekedést, mert beázott egy alagút. A tartomány kilenc járásában felfüggesztették a tanítást a rossz időjárás miatt.

A közlekedési nehézségek miatt több településen, mint például Bellvitge, Martorell vagy Viladecans, elhalasztották a nem sürgős egészségügyi beavatkozásokat.

#Barcelona now on red alert for rain, flights diverted

School, roads closed trains halted

Spain deploys 7,500 troops to flood zone where anger rises at slow help

Mediterranean weather will continue unsettled this week

Rockslide danger in Mallorca pic.twitter.com/A09lCFi5r7 — Hamdan News (@HamdanWahe57839) November 4, 2024

A Katalóniával szomszédos Valencia tartományban múlt kedden az özönvízszerű esőzések hatalmas áradásokat okoztak, amelyek 69 településen és több százezer hektáron okoztak pusztítást. A hatóságok tájékoztatása szerint a régióban 214-en vesztették életüket, de még mindig sok eltűnt személy után kutatnak.

Heavy flooding due to heavy rain in Gavà in the province of Barcelona in Catalonia, Spain ?? (04.11.2024) pic.twitter.com/6eIPflYNub — Extreme Weather on Earth (@eweatheronearth) November 4, 2024

A rendkívüli időjárás károkat okozott Kasztília-La Manchában is, ahol két emberéletet követelt, és Andalúziában is, ahol egy ember vesztette életét.