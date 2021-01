A hazai szállodások, éttermesek lassan sejthetik, mikori nyitással számolhatnak, ugyanis levelet kaptak a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amely a 24.hu portálhoz is eljutott.

Ebben az áll, a központi kommunikáció szerint

pünkösdig maradhatnak érvényben a jelenlegi korlátozások.

A portál tudomása szerint több vendéglátóst, szállodást meghökkentettek a levélben foglaltak, ám a portálnak nyilatkozó Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke úgy látja, nincs ebben semmi különleges, ugyanis

Dömötör Csaba államtitkár korábban már kijelentette, hogy ha csak brüsszeli csatornákon keresztül jöhet vakcina, akkor szeptemberi nyitással lehet csak számolni

azt mindenki tudja, milyen nehéz lesz a szállodák, vendéglátóhelyek sorsa, amíg nincs nyitás - ami viszont a napi új esetszámtól és az átoltottság mértékétől függ.

Az érintett ágazati vezetők addig is folyamatosan tárgyalnak, Guller Zoltánnak, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának pedig kéréscsokrot állítottak össze:

a bértámogatás 50 helyett legyen 75 százalékos

legyen járulékkedvezmény, hogy nagyobb legyen a nettó bér

a tavaly realizálódott felszolgálási díj legyen a bértámogatás része

a támogatásokat az újranyitást követő harmadik hónap végéig tartsák fenn

töröljék 2021-re az építményadót

2021 végéig hosszabbítsák meg a turizmusfejlesztési hozzájárulás elengedését.

Flesch Tamás korábban az InfoRádiónak nyilatkozva részletesen is beszélt arról, hogy a szállodások késő tavaszi nyitással számolnak, addig "lélegeztetőgépen" lesz a magyar turizmus, addig nélkülözhetetlen az állami támogatás. Megítélése szerint a Budapest belvárosi éttermeknek akár a fele is lehúzhatja a rolót, nem lesz, aki újranyissa nyáron. Azt is kérdésesnek nevezte, lesz-e képzett munkaerő elegendő, amikor már majd "mindent lehet".

Idén a pünkösdi hosszú hétvége május 22-én kezdődik.

