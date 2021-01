Kiderült, miben harmadik Magyarország a világon

Magyarország a visszapillantó tükrök exportjában a világon a harmadik helyen áll, csak az Amerikai Egyesült Államok és Németország kivitele előzi meg a magyart, amiben jelentős szerepe van a magyar családi tulajdonban lévő, soproni Hirschler Glas Kft.-nek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Sopronban a cég fejlesztésének bejelentésekor.

Szijjártó Péter ismertette, a visszapillantó tükröket gyártó, több mint 120 éves, soproni székhelyű cég 185 millió forintos fejlesztéssel növeli kapacitását és a termékek minőségét. A beruházást a kormány 92,5 millió forinttal támogatja; így a cég 67 munkavállalóját tudja megtartani - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a cég a síküveggyártás mellett kompletten gyárt visszapillantó tükröket, egyebek mellett az Volkswagennek, az Iveconak és a Volvónak is.

Ez a beruházás mutatja, hogy

a nagy nemzetközi vállatok és a magyar tulajdonban lévő családi vállalkozások kiválóan kiegészítik egymást,

a magyar gazdaság egészséges, kiegyensúlyozott szerkezetben működik - fűzte hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter kitért arra is, hogy az elmúlt 10-11 év erőfeszítéseinek köszönhetően létrejött egy olyan "életerős" magyar gazdaság, amelyben a nagyvállalatok mellett a magyar családi tulajdonban lévő cégek is előremutató döntéseket tudnak hozni, még az ilyen nehéz időkben is.

Hozzátette, hogy az autóipar - amely a magyar gazdaság zászlóshajója - az elmúlt tíz évben két és félszerelésre növelte termelési értékét és ma már 175 ezer embernek ad munkát.

Kiemelte, hogy bár 2020-at magunk mögött hagytuk, de a nehézségeket nem. "Mindannyian reménykedtünk abban, hogy az a Brüsszelből ígért eufória, ami az oltóanyagok gyors szállításából fakadt, majd másként fogja elkezdeni 2021-et, mint ahogy befejeztük a tavalyi esztendőt, de mára világossá vált, hogy az oltóanyagok nem milliószámra, vagy százezerszámra érkeznek, hanem csak úgy csöpögtetve, tízezrenként az EU tagországaiba" - mondta.

Ez későbbre teszi át a korlátozások feloldását - folytatta, hozzátéve, hogy

a kormány folyamatosan tárgyal arról, hogy keleti irányból is lehessen oltóanyagot vásárolni.

Amennyiben ez nagy számban sikerül, engedélyt adnak a magyar hatóságok, és gyorsan be tudjuk oltani az embereket, akkor a korlátozó intézkedéseket is jóval hamarabb fel lehet oldani - közölte. Ez nemcsak az emberek mindennapjaira, hanem a gazdaságra is pozitív hatással lesz - mondta.

Hozzátette, hogy az új gazdasági korszaknak azok az országok lesznek a nyertesei, amelyek a lehető legtöbb beruházást tudják magukhoz vonzani.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton