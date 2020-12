Bejelentésekkel áll elő a Magyar Nemzeti Bank - cikkünk frissül

Kamatdöntő ülésre gyűlt össze a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden, ezt követően pedig online sajtótájékoztatót hirdettek Matolcsy György, a jegybank elnöke, valamint Kandrács Csaba, Virág Barnabás és Patai Mihály alelnökök részvételével.

Mint ismert, a várakozásoknak megfelelően az MNB Monetáris Tanácsa 0,6 százalékon tartotta az alapkamatot, valamint az egynapos betéti kamat -0,05 százalék, az egynapos és egyhetes fedezett hitelkamat 1,85 százalék maradt. Az MNB ugyanakkor szeptember vége óta 0,75 százalékon tartja az egyhetes betéti kamatot, ami jelenleg az effektív kamatláb szerepét tölti be, így a bankközi hozamok is ehhez a rátához igazodnak. Az MNB-től ugyanakkor újabb intézkedések bejelentése volt várható ezúttal, bejelentve az új inflációs és GDP-előrejelzést is.

Matolcsy György a tájékoztató alkalmával elsőként gazdaságtörténeti előadással jelentkezett, felidézve, hogy 1920 óta hét gazdasági visszaesés történt, de az első, amely világjárvánnyal volt összefüggésben.

A mostani, 6-6,5 százalékos gazdasági visszaesés azonban alig fele annak, ami a rendszerváltozáskor volt Magyarországon

- mutatott rá.

Most három visszaesést lát: gazdaságit, egészségügyit és lelkit, utóbbit a félelem okozza.

Ezt követően összevetette Magyarország és az unió fejlődési pályáját, röviden úgy értékelve, hogy 66-ról 74 százalékra közelítette meg hazánk az unió átlagát, és a foglalkoztatás bővülése is igen dinamikus volt, azonban mások mellett Románia és Észtország növekedési dinamikája az elmúlt tíz évben még Magyarországénál is jobb volt.

A mostani visszaesésben is voltak, akik kevésbé estek vissza, mint Magyarország, "van mit tanulnunk a korábbi saját évtizedünkből és barátaink elmúlt tíz évéből is" - utalt újfent a balti államok teljesítményére.

Azonban arra is rámutatott, hogy Magyarországon a hármas válság mellett nem lépett fel egy negyedik, pénzügyi válság,

"az ezzel kapcsolatos ígéretünket teljesítettünk, 5800 milliárd forintnyi friss pénzt öntöttünk a gazdaságba 7 programon keresztül".

Ehhez a magyar állampapírprogram több százmilliárd forinttal járult hozzá, ami mutatja, az államba vetett hazai pénzügyi bizalom egy pillanatra sem ingott meg.

"Az 5800 milliárd forint a magyar GDP több mint 10 százaléka" - érzékeltette.

Matolcsy György úgy értékelt, a jegybank élt azzal a lehetőséggel, amelyet a mozgástér teremtett számára.

"Lehetett volna máskép?" - tette fel a kérdést. "Úgy látjuk, a Magyar Nemzeti Bank optimista előrejelzése valóban optimista volt, de két kemény feltételezésre épült, hogy nem lesz második hullám, illetve felpörgethetők az állami beruházások. Lett második hullám" - jegyezte meg, ez vezethetett ahhoz szerinte, hogy nem maradt 0 fölött a gazdasági növekedés. "A vírus második hulláma 3 százalékot vitt el" - jelentette ki.

