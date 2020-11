Igenis, a pénzhez érteni menő – új applikáció a Z-generációnak

A Pénziránytű Alapítvány ingyenes, bárki számára elérhető mobilapplikációja a fenntartható szemléletet és a tudatos pénzügyi magatartást ötvözi. A fejezetek idolozása alapján elsősorban a Z-generáció számára ajánlott az alkalmazás, ugyanakkor a középiskolai tanárokra is gondoltak, mintegy – a tavaszi fenntarthatósági témahetek és a pénzhét során – az oktatók munkáját segítve a gyermekek oktatásában – mondta az InfoRádiónak Hergár Eszter.

A Zöldiránytű mobilapplikáció valamennyi online áruházból letölthető, mely révén a felhasználók azonnali pénztárcakímélő ötleteket kaphatnak, de külön fejezet foglalkozik a pénzügyi csapdákkal. Tartalmaz tippelős játékokat, továbbá egy pénzügyi és egy fenntarthatósági kisokost is, ahogyan a Pénziránytű Alapítvány pályázati felhívásai is megjelennek. Az alkalmazás kidolgozása során egy átlagos középiskolás rutinjából indultak ki a készítők, ehhez illeszkedően magában foglal napra, évre és egy évtizedre lebontott tanácsokat is.

Az applikáció fő üzenete, hogy zöldnek lenni trendi és pénzhez érteni, igenis, menő

– tette hozzá az alapítvány kuratóriumi elnöke – miután a felméréseik azt mutatták, hogy a Z-generáció nyitott a zöld személet iránt, és egyre több diák ismeri föl, hogy az életének szerves részét kell képeznie, hogy a pénzügyi dolgaiban is tudatos legyen.

A gyakorlatiasság jegyében a Zöldiránytű alkalmazással olyan tanácsokat kívánnak adni, amiket a napi életben tudnak hasznosítani a középiskolások. Szó van szórakozásról, sportolásról, játékról és bevásárlásról, hulladékhasznosításról, illetve javaslatokat adnak családi utazásokkal, önkéntes diákmunkával, a jogosítvány megszerzésével, vagy akár a továbbtanulással kapcsolatban is. Olyan tanácsokkal, amik ötvözik a fenntartható személelet és a tudatos pénzügyi magartást.

Nyitókép: Pexels