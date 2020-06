Akár egymilliárdos hitelt is igényelhetnek a kkv-k

A piacon több finanszírozási termék elérhető most, és ezek között az eligazodás néha komplikált. A két népszerű konstrukció az NHP Hajrá és a Széchenyi Kártya Program, és nagyon sok a közös vonás a két termékben – mondta Korsósné Maku Márta.

A legfontosabb különbség, hogy az NHP Hajrá egy sokkal kötetlenebb, egyedibb termék, inkább hitelkiváltásra jött létre, minimálisan magasabb kamattal, míg az SZKP alacsony kamattal, megemelt keretekkel fut, inkább eszköz- és beruházáshitel. Lényeges, hogy utóbbiak 100 milliós felső határa megemelkedett, akár egymilliárd forintos hitelösszeg is elérhető. Mindkettő forint alapú, fix kamatozású, ezért hosszú távon is biztonságot nyújt. Nagy különbség, hogy az SZKP sokkal alacsonyabb, 0,1–0,5 százalék közötti kamatozású, de ehhez is kapcsolódnak járulékos költségek is – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A napokban induló MFB-konstrukcióról azt mondta, ez nagyobb árbevételű cégeknek szól, legalább egymilliárdos hitelösszeggel. Magasabb kamat, de rugalmasabb finanszírozási lehetőségek jellemzik. Nagy cégekre, egyedi projektekre szabott megoldás, amely elérhető euróban is.

A hiteligénylés előtt a vállalkozásnak érdemes végiggondolnia, hogy van-e olyan hitele, amelyet ki szeretne váltani, van-e olyan projektje, amit hitelből szeretne finanszírozni, milyen feltételekkel venne fel hitelt, és utána lehet dönteni. Az igénylésre a normál szabályok vonatkoznak, a termék pedig nem mézesmadzag: aktív működési múlt, átlátható tulajdonosi kör, NAV-állóság, tőke és profit szükséges – mondta Korsósné Maku Márta, a Sberbank termékfejlesztési vezetője.

A termékek közül a Sberbanknál az NHP Hajrá már két hete elérhető, az MFB-konstrukció június elejétől lesz igényelhető, míg az SZKP a hónap közepétől, de ez bankonként változik, van, ahol már mindhárom termék elérhető.

