Főleg agrárberuházásokra megy az NHP Hajrá

Az eddig az NHP Hajrá keretében a Budapest Bank által kihelyezett 19 milliárd forintnyi hitel fele az agráriumba érkezett - adta hírül a pénzintézet, megemlítve azt is, hogy ügyfeleik jellemzően beruházási célok finanszírozására fordítják a Magyar Nemzeti Bank válságkezelő csomagjának legnépszerűbb elemét. Egyébként három hónap alatt, július elejéig összesen már mintegy 123 milliárd forintnyi finanszírozást nyújtottak országszerte a vállalkozásoknak a bankok az NHP Hajrá keretében.

A Budapest Bank arra számít, hogy a konstrukció feltételeinek közelmúltban bejelentett könnyítésének köszönhetően a beruházási hitelkihelyezés felpörgése mellett a Forgóeszköz hitel is egyre kedveltebb lehet a vállalkozások körében.

„Úgy látjuk, hogy ügyfeleink bizakodók és pozitívan tekintenek a jövőbe. Mi ehhez igyekszünk minden szakmai és finanszírozási támogatást megadni nekik, mert úgy hisszük, hogy ha most gyorsan lépnek, és megfelelő válaszokat tudnak adni a piaci kihívásokra, akkor akár nyertesen is kikerülhetnek a jelenlegi helyzetből” – jelentette ki Kasziba Levente, a Budapest Bank vállalti üzletágának vezetője. A bank korábban az NHP FIX termékek kihelyezésében 16 százalékos piaci pozíciót ért el, és az NHP Hajrá esetében is meghatározó szerepet kíván betölteni.

