Az enyhítés után is velünk marad a távmunka

Óvatosan állnak hozzá a magyar cégek az irodáik újranyitásához, a vezetők többsége hosszú távon is be akarja építeni a járványhelyzet alatt bevezetett, és azóta bevált távmunkamegoldásokat – derült ki a felhő alapú szolgáltatások közvetítésével foglalkozó Kvazar.cloud friss villámkutatásából. A vezetők többsége úgy véli, hogy egyes eszközöket a veszélyhelyzet után is megtartanak, és több munkakört továbbra is távmunkában töltenek majd be.

A távmunkáról való visszaállást vizsgáló kutatásban a részt vevő cégvezetők 10-es skálán értékelték az egyes állításokat:

a munkatársaik többsége az enyhítések hatására visszatér a megszokott irodai környezetbe – 6,1

bizonyos munkaköröket hosszútávon is távmunkában fognak végezni a dolgozóik – 7,5

a távmunka eszközök a járványhelyzet alatt már szervesen beépültek a cégek mindennapi működésébe – 8,3

számos felhő alapú, távmunka megoldás „jól vizsgázott”, és ezért a jövőben is alkalmazni fogják azokat – 8,8

A pandémia kirobbanása előtt a Gallup Globális Munkahelyi Felmérése arra mutatott rá, hogy a magyar munkavállalók mindössze 2,5 százaléka dolgozott távmunkában, a JobsGarden kutatása alapján pedig a magyar cégek 70 százaléka eredetileg egyáltalán nem tervezte a home office bevezetését. A koronavírus ebben globális áttörést hozott, és olyan kapukat nyitott meg, amelyek nélküle még évekig zárva maradtak volna. A távmunka tömeges elindítása számos olyan, mindennaposnak számító tevékenységet helyezett át az online térbe, mint a meetingek szervezése, az információk gyors átadása vagy a dokumentumok tárolása és megosztása.

Nyitókép: Pixabay