500 millárdot buktak a boltosok, és az újranyitás sem olcsó

Március 16-tól a boltok döntő részének 15 órakor be kellett zárniuk. Március 28-tól ezeknek a boltoknak a többsége be is zárt. Az áprilisi teljes üzemszünetet követően május 4-től a megyékben megkezdődött a boltnyitás, 18-tól pedig a fővárosban is szabad a vásár. Sokba kerül ez a boltosoknak, a vásárlók pedig nem fognak kapkodni – írja a blokkk.com szakportál.

A másfél-két hónapos boltzár és annak feloldása nem kevés pénzükbe kerül a boltosoknak.

Fizetni kellett a zárlat alatt is valamennyi bérleti díjat az üzlethelyiség megtartása miatt, és nem minden bérbeadó adott kedvezményt.

Sokan megpróbálták megtartani az eladóikat, legalább részmunkaidőben, miközben egy hónapig egy fillér bevételük sem volt. A kormányzati támogatásokból a boltosoknak volt a legnehezebb csipegetniük az adottságaik miatt, és közben ráadásul a vásárlók egy része a bezárt boltok portékáit a weben vásárolta meg.

Most frissíteni is kell a kínálatot a polcokon, hiszen változott az időjárás is, sok mindenből más kell már otthonra, mint két hónappal ezelőtt. Az újranyitáskor vissza kell csalogatni a vásárlót, aki ugyan már régóta vágyik egy jókora bóklászásra a boltokban, de nem szokott le arról, hogy válogat. Ráadásul óvatos is lesz a maszkos vásárló a költekezésben is, és a járványidőszak megnyirbálta a családi kasszák egy részét is.

A boltzár 75-80 ezer boltot érintett.

A március már nagy veszteségeket hozott, például a ruházati boltok forgalma a felére esett vissza, pedig a hónap első felében még lehetett vásárolni. Áprilisban a boltok többségének alig vagy egyáltalán nem volt bevétele, a többség le is húzta a rolót. A webáruházak taroltak ugyan, de az online piac súlya messze nem olyan nagy, hogy ott pótoltak volna minden hagyományos boltos vásárlást.

2019-ben a teljes boltos kiskereskedelmi forgalom 12 263 milliárd forint volt, mellette pedig az autóspiac 745 milliárd forint. Ezen belül az iparcikkes boltok forgalma a webáruházakat nem számítva megközelítette a négyezer-milliárd forintot. Óvatos becslés alapján a korlátozott nyitvatartás és a kijárási korlátozás következtében 450-500 milliárd forint bevételtől eleshettek ezek a boltok.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay