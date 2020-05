Kiderült, mit gondol az ország az idősek vásárlási idősávjának szűkítéséről

A magyarok kétharmada (67 százaléka) egyetért azzal az ötlettel, hogy a koronavírus-járvány miatt a 65 év felettieknek fenntartott 9-12 órás vásárlási idősávot 2 órásra szűkítsék – derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. A szűkítés melletti legerősebb érvet, miszerint ezzel a változással a kereskedők is jól járnának, a válaszadók 37 százaléka osztja, míg további 30 százalék szerint két óra biztosan elég az időseknek a napi bevásárláshoz.

Az idősáv változatlanul hagyása melletti 33 százalék körében a két érv közel azonos súllyal esik a latba: 16 százalék szerint az idősáv szűkítése növelheti a zsúfoltságot és a járványveszélyt a boltokban, míg 17 százalék úgy véli, hogy azért nem kell a 3 órás intervallumhoz hozzányúlni, mert ennyi idő biztosan szükséges a nyugodt bevásárláshoz az idősek számára.

Emlékezetes, március 27-én jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy másnaptól – a koronavírus-járvány elleni hatékony küzdelem érdekében – kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére. A szigorítás része volt az a döntés is, hogy 9 és 12 óra között kizárólag az idősek (65 év felettiek) mehetnek be és vásárolhatnak a nyitva lévő élelmiszerüzletetekben, drogériákban, piacokon és gyógyszertárakban.

A kereskedők módosítanának

Már április közepén olyan lapinformációk láttak napvilágot, miszerint kereskedelmi körökben egyre gyakrabban felmerül annak lehetősége, hogy a kormány hajlik a 65 év felettieknek szóló vásárlási idősáv finomítására, ahogy azt már a bevezetésekor is kérték az ágazati szereplők. Az ötlet az volt, hogy két órára változna a 65 év felettiek által a bolti vásárlásra kizárólagosan fordítható idő délelőttönként, ráadásul szombatonként teljesen megszűnne. A kereskedők fő érve az volt, hogy – ez különösen a kijárási korlátozás első heteire volt igaz – miközben a reggeli idősávban, nyitástól 9 óráig megugrott az élelmiszerüzletek forgalma és nem egy helyen sorállás alakult ki, addig a forgalom a háromórás speciális szakaszban látványosan visszaesett 12 óráig.

Legutóbb május 13-án a Magyar Nemzet járta körbe a kérdést. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára úgy nyilatkozott a lapnak: támogatják az idősáv szűkítést, valamint a hétvégi vásárlási korlátozások feloldását. Vámos György szavai szerint már javasolták a döntéshozóknak az idősáv rövidítését, mivel a korábbi vásárlási hullámok lecsengése után a tapasztalatok szerint 11 és 12 óra között már kevesen vannak a boltokban.

Az érintettek szerint

A többségek támogatja a szűkítést. A Pulzus kutató mostani felmérése szerint ugyanis a 60 év felettiek körében az ötlet támogatottsága 62 százalékos. Ezen belül 38 százalék elfogadja a kereskedők érveit, míg 24 százalékuk szerint két óra elég a napi bevásárlásukhoz. A megkérdezett idősek 15 százaléka aggódik csupán amiatt, hogy a szűkítése növelheti a zsúfoltságot és a járványveszélyt a boltokban, míg 23 százalékuknak igenis kell a három óra a nyugodt bevásárláshoz. Az utóbbi véleményt a 18-39 évesek 13 százaléka, valamint a 40-59 évesek 15 százaléka osztja.

A kutatásból az is kiderül, hogy a férfiak és a nők között nincs érdemi véleménykülönbség: 69, illetve 66 százalékuk támogatja az idősávszűkítés ötletét. Az érvek súlyában viszont akad eltérés: a nők számára többet nyom a latban az, hogy ezzel a kereskedők is jól járnának, míg a férfiak körében erősebb érv az, hogy a két óra biztosan elég az időseknek a napi bevásárláshoz.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay