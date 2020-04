Elbocsátások két nagy magyarországi autóipari cégnél

A lap úgy tudja, már a múlt héten megszületett a döntés arról, hogy a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. makói és váci telephelyén minimum 200, de legfeljebb 700 fős létszámleépítést hajtanak végre. A cég a termelés visszafogása miatt heti négynapos munkarendre történő átállást és minimum 20 százalékos fizetéscsökkentést ajánlott fel. Így csak minegy 200 fő munkaviszonya szűnne meg, ha viszont nemet mondanak az ajánlatra a munkavállalók, akár 700 embert is elküldhetnek. Jelenleg aláírásgyűjtés zajlik a kérdésben.

A VDSZ elnöke, Székely Tamás a gazdasági portálnak azt mondta, a szakszervezetnél korrektnek tartják a cég ajánlatát és igent is mondtak volna rá, de mivel a vállalat nem ad garanciát arra, hogy az aláírók munkaviszonya nem fog megszűnni, a VDSZ ebben a formájában elutasítja a tervezetet.

Közben leépítés kezdődött a Hankook Tire Magyarország Kft. rácalmási abroncsgyártó üzemében is, ahol március 24-én állították le a termelést. Április 14-én részlegesen újraindították a gyártósorokat, de csak visszafogottan működik az üzem és a megrendelések is alacsony volumenűek. Székely Tamás szerint a társaság márciusban mintegy 50 dolgozót küldött el, majd áprilisban ismét 50 főt, mindkét alkalommal próbaidősöket vagy határozott idejű szerződéssel rendelkezőket. A szakszervezeti vezető szerint a társaság az elkövetkező hónapokban is folytatni fogja ezt a gyakorlatot, mert így a csoportos létszámcsökkentéssel járó kötelezettségeket meg tudja kerülni.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor