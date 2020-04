Óriási versenyfutás lesz az állami bértámogatásért

Kérelmet kell benyújtania a munkáltatónak elektronikus úton különféle dokumentumokkal. Mivel a jogszabály arról rendelkezik, hogy ez a munkáltató és a munkavállaló közös kérelme, ezért a kérelemben több olyan dokumentum és nyilatkozat is van, amit a magánszemélynek kell megtennie és aláírnia – hívta fel a figyelmet Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletág-vezetője az InfoRádióban.

Ez azért okozhat nehézséget, mert az aláírt dokumentumokat el is kell juttatni a munkaadóhoz. A veszélyhelyzetben azonban a felek nem feltétlenül találkoznak a korábbihoz hasonló gyakorisággal, még a csökkentett munkaidős foglalkoztatást is lehet úgy szervezni, hogy nem minden nap van benn a dolgozó. "Így a kérelem összeállítása akár több napot is igénybe vehet" – tette hozzá.

A jogszabály egyértelműen tartalmazza, hogy csak a kérelem benyújtását követő időszakra igényelhető a támogatás. "Ezért is fontos, hogy ha április 30-ig sikerüljön benyújtani a kérelmet és az összes kapcsolódó nyilatkozatot, akkor májustól már részesülhet a támogatásban az adott munkaadó és munkavállaló" – hangsúlyozta Fajcsák Gábor. Mivel utófinanszírozásról van szó, ezért a májusi bérekhez kapcsolódóan júniusban fizeti ki először a támogatást a költségvetés.

"Júniusban fizetik ki először, akkor, ha a hó végéig hátralévő napokban sikerül benyújtani a kérelmet"

– nyomatékosította az üzletágvezető. Ha valaki ebből kicsúszik, akkor egy hónappal ez tovább is tolódhat, és lehet, hogy csak júliustól lesz jogosult a támogatásra. Ez szerinte még külön egyéb kérdésekhez, bonyodalmakhoz vezethet.

Szerinte versenyfutás lesz a támogatásért a cégeknél. Sokaknak szükségük lehet rá, mivel sokan várták és nagy volt iránta az érdeklődés. "Aki végül a részletszabályok szerint is jogosult a támogatásra, annak most a jogszabály értelmezését és a megfelelő dokumentumok elkészítését, benyújtását meg kell tennie a lehető leggyorsabban, különben egy hónapot is csúszhat akár a támogatás érkezése" – tette hozzá Fajcsák Gábor.

Átalakítás jöhet

Parragh László, az MKIK elnöke múlt pénteken azt mondta: nem kizártnak, hogy már a hét elején újragondolják az állami támogatás feltételeit.

A legfontosabb az lenne az elnök szerint, hogy egy kevesebb papírmunkával járó, gyorsan és könnyen igényelhető támogatást dolgozzanak ki, ami általánosan elérhető minden cég számára.

A Portfolio is úgy értesült, a kormány átdolgozza a már korábban bejlentett mentőcsomagot, hogy megakadályozza a további leépítéseket.

Nyitókép: Pixabay.com