Ezek a kamarai javaslatok a bértámogatási programhoz

A gazdaságvédelmi akcióterv továbbra is sok bizonytalanság övezte rövidített munkaidős bértámogatási elemét is véleményezte a mentőcsomagról készített 18 oldalas szakmai anyagában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Parragh László, az MKIK elnöke az Indexnek elmondta, hogy jelenleg is egyeztetnek az akciótervért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériummal, és nem tartja elképzelhetetlennek, hogy már a jövő hét elején egy újragondolt állami stratégiát fog bejelenteni a kormány.

A legfontosabb az lenne az elnök szerint, hogy

egy kevesebb papírmunkával járó, gyorsan és könnyen igényelhető támogatást dolgozzanak ki, ami általánosan elérhető minden cég számára.

Az MKIK egyébként közleményben sürgette valamennyi eddig bejelentett intézkedés mielőbbi bevezetését, méghozzá úgy, hogy a jogi szabályozást folyamatosan a valós élethez igazítják. A kamara szerint akkor érhetik el céljukat az állami intézkedések, ha minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család számára nyújtanak támogatást.

Szükségesnek látják a járványvédelmi célból bezáratott vállalkozások megsegítését is, nemcsak az üzleti okból nehéz helyzetbe kerülőkét.

Méghozzá a kamara szerint teljeskörűen, cégmérettől – vállalkozási formától – alágazattól függetlenül támogatni kell ezeket a vállalkozásokat is, gyors és konkrét pénzügyi forrásokkal. Fontosnak látnák a vállalkozások méretére és ágazatokra szabott támogatási programok bevezetését is. Emellett az MKIK szerint a családi vállalkozások, a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása kiemelt jelentőséggel bír.

Az MKIK javasolta azt is, hogy azokat a vállalkozásokat is segítse meg az állam, amelyeknél 50 százalék feletti a bevételkiesés.

