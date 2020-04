Sem a 2008-as válság idején, sem korábban nem tapasztaltak akkora értékesítési válságot a szakmában, mint az elmúlt egy hónapban – mondta az InfoRádiónak Jásdi István, csopaki borász. A szőlőművelés alól sokan nem kapnak felmentést. Azok a borászatok, kereskedők, akik nem termelnek szőlőt, egyszerűbb helyzetben vannak, elengedhetik az idei felvásárlást, költségeik is csak minimális mértékben vannak, és át tudják vészelni ezt az időszakot. Ezzel szemben náluk művelni kell a szőlőt, és abban bíznak, hogy azzal az egy partnerrel akivel 15 éve kapcsolatban vannak, meg tudják csinálni, fel tudják vásárolni ugyanazt a mennyiséget, mint a korábbi években. Erre azonban a mostani várakozásaik szerint nem lesz az árbevételből fedezet.

"Tíz éve ugyanazokkal a kollégákkal dolgozunk a szőlőben, a pincében és az értékesítésben is, és ragaszkodunk is hozzájuk, ezért munkaerőgondunk nincs. Viszont készpénzgondjaink lesznek hamarosan, mivel tavaly decemberben elvégeztünk egy csomó olyan beruházást, ami szükségessé vált, ezekre még 2018-ban pályáztunk. Az már nem annyira természetes, hogy ezekre még a mai napig nincsen pénz - tette hozzá Jásdi István.

Hiányzik az a pénz, amit a beruházásra elköltöttünk, és nem kaptunk meg a pályázatból"

- fogalmazott a szakember, aki egyúttal sérelmezte azt is, hogy amíg ők minden feltételt betartottak, addig sokan, akik már hozzájutottak a támogatási összeghez, régen lemondtak a pályázati ígérvényekről, és meg is kapták ezekre a felmentést.

"Ez egy nagyon komoly pénzügyi válságot jelent, miközben nem mondunk fel a munkatársainknak sem"

- hangsúlyozta a borász. Hozzátette: arra számítanak, hogy ha egyszer újraindul az élet, szükség lesz rájuk. Igaz, nem hiszi, hogy júliusig erre sor kerülhet, nem látja azokat a lehetőségeket, melyek alapján a gasztronómia normál körülmények között a tavalyi mennyiséget produkálva újranyissa a kapukat július elsején.

"A legoptimistább előrejelzések is arról szólnak, hogy a normális életfeltételekhez karácsony táján térhetünk vissza. Ezért nagyon hosszú időn keresztül lesz szükségünk olyan támogató intézkedésekre, mint amilyen ez a mostani miniszteri bejelentés szerinti intézkedéscsomag" - mondta Jásdi István. Hozzátette ugyanakkor szerinte

ez valószínűleg nem lesz elég ahhoz, hogy a szakma nagy része átvészelje a válságot.

"Én féltem a magyar szőlészetet ettől az időszaktól, mivel a nagy pincészeteteknek már most az az üzenete, hogy tele vagyunk, és még jobban tele leszünk, mire a szüret eljön, és a felvásárlás igencsak csökkentett üzemmódban működik majd - tette hozzá a borász. Ezt ma már látják azok a szőlészek is, akiknek nincs saját borfeldolgozásuk. "Pillanatnyilag kilátástalannak látják, hogy az a munka, amit befektettek a szőlőbe, az valaha is megtérüljön" - mondta Jásdi István.

Szerinte az ágazat számára a készpénzjuttatás jelenthet segítséget, ha azok a pályázatok, amiket a mai napig nem bíráltak el, vagy elbíráltak és elutasítottak azért, mert konzervatív módon terveztek, azokat ugyanúgy fizessék ki, mint azokat, akiknek elfogadták a kérelmét, és már nem teljesítik ezeket a vállalásokat.

"Ki kellene egyenesíteni a rajtvonalakat, ez lenne a legfontosabb, ezen kívül is csak a tartalékaink felélésével tudunk működni.

De hát a tartalékok arra valók, hogy az ember válságban felhasználja őket, nyilván lesz egy pont, amikor elfogynak, és akkor sokkal súlyosabb helyzetben leszünk mi is, a munkavállalóink is, a borászat szállítói is. Arra viszont nincsen ötletem, hogy erre milyen megoldást lehetne találni" - tette hozzá Jásdi István.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay.com