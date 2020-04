Reagált a Bankszövetség a kormány és a jegybank lépéseire

Mint kifejtik, a koronavírus-veszélyhelyzet kapcsán bevezetett európai, kormányzati és jegybanki intézkedések elsősorban az emberélet feltétlen védelmére, a lakosság megsegítésére és az érintett ágazatok/vállalkozások támogatására fókuszálnak. Teszik mindezt úgy, hogy az aktuális védekezési feladatok mellett már most figyelnek a fertőzésveszély utáni általános újraindulásra.

Ez a krízis elsősorban nem gazdasági jellegű, hanem egy egészségügyi válság, melynek kiterjedt gazdasági hatásai ma még beláthatatlanok. A veszélyhelyzet kezelése, majd a gazdaság újraindítása csak nemzeti összefogáson keresztül tud megvalósulni. Ezen törekvéseket mutatják a kormány és a jegybank kedden bejelentett intézkedései - írták a közleményben.

Azt is hangsúlyozták, hogy a bankszektor hagyományos szerepköre alapján a gazdaság működésének a motorja, mely a fenntartható gazdasági fejlődést biztosítja. Válság idején, mint 2020 tavaszán, ez a funkció stabilizáló erővel bír. A bankszövetség ezért üdvözli a kormány és a Magyar Nemzeti Bank által bejelentett eszközrendszert, mely jelentősen hozzájárul a veszélyhelyzet negatív hatásainak tompításához, és az azt követő gazdasági újraindulás elősegítéséhez.

"Külön kiemeljük, hogy a kormány és a Magyar Nemzeti Bank kellő időben és nagyságrendben hozott érdemi döntéseket"

- írták.

Mint arról az Infostart élő közvetítésében is beszámolt, Matolcsy György, a jegybank elnöke összességében 3000 milliárd forintos intézkedéssorozatot jelentett be, ennek részleteiről ITT olvashat. Az MNB vezetésének tájékoztatóján bejelentették, hogy a Monetáris Tanács ismét kamatot emelt és eszközvásárlási program elindításáról is döntött.

Nem sokkal korábban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter adott tájékoztatást annak a 9200 milliárd forintos gazdaságvédelmi mentőcsomagnak a részleteiről, amelyet hétfőn jelentett be Orbán Viktor. Erről ITT és ITT írtunk bővebben.

