Itt vannak a mentőcsomag részletei: bérátvállalás, adókönnyítés, nyelvvizsga nélküli diploma

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján ismertette a kormány legújabb gazdasági csomagjának részleteit. A miniszter elmondta, hogy a „háborús helyzethez” hasonló járványhelyzet, és a kormány ennek fényében hozta meg gazdaságvédő intézkedéseit.

9200 milliárd forintot biztosít összesen a kormány a gazdaságvédelemre,

a GDP 18-20 százalékát teheti ki a keret, az összeg még növekedhet is – mondta Palkovics László. Történelmi akciótervnek nevezte mindezt, amely elsősorban a "munkaalapú gazdaság" megtartását célozza.

"Ha van munka, minden van, fogyasztás van, bevétel van, fejlődés van. A vírussal folytatott háború idején a munkahelyek megvédése, újak létesítése a cél, nem a segélyek osztogatása, ebben hiszünk" – mondta a miniszter, és a következő intézkedési elemeket ismertette.

Állami bértámogatás

Állami támogatás jár a rövidített munkavégzés esetén, az elkerülhetetlen leállás idejére, a magyar állam három hónapra átvállalja a bér 70 százalékát. A kormány azt szeretné, ha nem otthon lennének csak a munkavállalók, hanem a vállalat számára hozzáadott értéket állítanának elő, a munkahely elvesztése nélkül – jelentette be a Portfolio tudósítása szerint Palkovics László.

A mérnöki és K+F dolgozóknak 40 százalékos bérkiegészítést nyújt a kormány 3 hónapig, mert esetükben a rövidített munkaidő nem értelmezhető. A kutatás-fejlesztési kapacitás fenntartására törekszik a kormány.

Adókönnyítések

Adó- és adminisztrációs könnyítéseket vezet be a kormány. Beindítottak egy vállalkozási portált az adminisztráció egyszerüsítésére, a cégek kérdéseinek megválaszolására. A szociális hozzájárulási adót 2 százalékponttal csökkentik július 1-jétől, ahogy erről korábban megállapodtak, elhalasztják szeptember 30-áig a beszámolási kötelezettségeket és a hozzá kapcsolódó adóbevallásokat, az EKÁER rendszerben biztosíték alóli mentességet vezetnek be, bevezetik az automatikus visszafizetés lehetőségét is. Felgyorsítják 20, illetve 30 napra az áfa-visszatérítéseket: normál adózónak 30 napra, megbízható adózónak 20 napra. Speciális halasztott és részletfizetési lehetőségeket vezetnek be az adófizetés könnyítésére, az adózói minősítés nem fog joghátrányt okozni a veszélyhelyzet során történő mulasztások miatt.

A betegszabadságokról szóló dokumentumokat elektronikus másolat formájában is be lehet nyújtani, erre eddig nem volt lehetőség.

A vészhelyzet során állásukat elvesztők biztosítási jogviszonya nem fog megszűnni.

Segítség a tanuláshoz

Azonnali online képzéseket indított el a kormány, és támogatja a távoktatás formájában zajló továbbképzéseket, átképzéseket, ennek egyik formája az informatikusképzés, amelyben Magyarországnak létszámproblémái vannak. A tandíj 95 százalékát átvállalja a költségvetés az érintett munkavállalók továbbképzésében, és 0 százalékos kamatozású felnőttképzési diákhitelt vezetnek be.

Az egyetemi hallgatóknak egyszeri 500 ezer forintos szabad felhasználású, 0 százalékos diákhitel-konstrukciót hoztak létre, a Diákhitel Központnál fogják tudni igényelni.

75 ezer hallgató nyelvvizsga-kötelezettségétől eltekintenek, enélkül is megkaphatják a diplomát, hiszen a felgyorsuló gazdaságnak több diplomásra lesz szüksége.

600 milliárd a turizmusra

A turizmusban és a vendéglátásban újabb intézkedések jönnek: december 31-ig felfüggesztik az idegenforgalmi adót, június 30-ig 4 százalékra csökken a SZÉP-kártya szociális hozzájárulási adója, és emelik a határait. 600 milliárd forintot biztosítanak a turizmus védelmének a programjára.

Támogatást biztosítanak egyetemek és privát kutatóintézetek számára is egészségügyi kutatásokhoz, létrejön az egészségipari innovációs ügynökség ezek koordinálására.

2000 milliárdos hitelprogram

A vállalati szektort hitelgarancia és tőkeprogramokkal támogatják: egyrészt a likviditás biztosítására, másrészt hogy ne kerüljenek a magyar vállalatok idegen kézbe. Közel 2000 milliárd forint kedvezményes hitel érkezik és több mint 500 milliárd forint értékű állami garancia hozzá. A Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, az Eximbank Kárenyhítő hitelprogramja, az MFB Versenyképességi Hitelprogramja, az Agrár Széchenyi Kártya és folyószámlahitel és a Garantiqa Krízis Garanciaprogramja tartozik ide. Átalakítják a Széchenyi Tőkealapkezelő, a Hiventures és az Eximbank alapjainak egy részét, hogy megvédjék a hazai vállalkozásokat. Új alapokat is indítanak, a restrukturálási részalap a nehéz helyzetbe jutott stratégia cégeknek segít, a tranzakciós részalap vállalati és ingatlan-felvásárlásokat tesz lehetővé itthon és külföldön. A programok részletei hamarosan megjelennek.

Családvédelem

Februártól visszaépítik a 13. havi nyugdíjat úgy, hogy minden januárban egyheti plusz nyugdíjat kapnak a nyugdíjasok, erre mindösszesen 280 milliárd forintot költenek.

A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő szülők gyod-jogosultsága nem szűnik meg a vészhelyzet lejártát követő második hónap utolsó napján. Ha megszűnne a családi pótlékra való jogosultság, akkor az is annak a hónapnak a végéig jár, amíg a veszélyhelyzet megszűnik, nem pedig a tanév végéig.

A nagycsaládosok autóvásárlására vonatkozó jogosultság nem hat hónapon, hanem a vészhelyzet lejártát követő 60. napon fog lejárni.

Palkovics László az InfoRádió Aréna című műsor vendége lesz kedden este 6 órakor.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs