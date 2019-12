Másfél millióba is kerülhet a téli gumi hiánya

Magyarországon egyelőre nem kötelező téli gumiabroncsokat tenni a személyautókra, és nem is büntetik meg azt, aki nyári abronccsal közlekedik még a legnagyobb havazásban is. Egy baleset esetén azonban már számíthat, hogy milyen gumi volt a kárt okozó autón, és sokba is kerülhet a téli spórolás.

A Pénzcentrum azt nézte meg, hogy a környező országokban hol kötelező a téli gumi, sőt a hólánc használata, és több helyen keményen büntetnek. A portál egyik olvasója Ausztriában járt pórul egy ellenőrzésen a hetekben. Hiába volt téli gumija, nem megfelelő hóláncot vitt magával, ezért 35 euróra büntették, és kötelezték egy alkalmas hólánc megvásárlására.

Az osztrákoknál egyébként a téli gumi hiányáért is 35 euró a büntetés enyhébb esetben, ha pedig balesetet okozunk, akkor ez 5000 euróra (több mint 1,6 millió forintra) is felkúszhat, plusz a jogi következmények.

Szinte minden környező országban kötelező legalább a téli kerekeket felrakni. A horvátoknál is legalább a hajtott tengelyen évszaknak megfelelő abroncsokat kell használni (emellett hóláncot és hólapátot is kell tartani a kocsiban). Szerbiában is kell hólánc és téli abroncs, ahogyan Szlovéniában is ez az előírás (plusz a hólapát). A cseheknél is kötelező a téli abroncs, hóláncot pedig a kijelölt helyeken kell használni.

És persze akadnak olyan országok is, amelyekben – hazánkhoz hasonlóan – nem kötelező a téli gumi, csak ajánlott. Ilyen például Lengyelország, és Románia, valamint Ukrajna is.

Nyitókép: Pixabay