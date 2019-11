Párbeszéd a gazdaságról: új számok kellenek az inflációról

A Magyar Nemzeti Bank november közepén tett közzé egy cikket Az infláció mibenléte – ideje a mérőrendszereinket újragondolni címmel. A cikk egyik felvetése, hogy jelenlegi rendszereink vajon képesek-e megfelelően mérni a gazdaság és ezen belül az infláció mozgását.

Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója, a cikk egyik szerzője azt mondta: a tanulmánynak az egyik legfontosabb motivációja, hogy a fejlett világgazdaságban évtizedes jelenség az infláció tartósan alacsony szintje – miközben a jegybankok minden eszközt bevetnek gazdaságaik élénkítésére és az infláció növelésére. Ennek ellenére a globális GDP kétharmadát adó országokban az inflációs cél alatt van még mindig a pénzromlás – és leginkább az eurózónában figyelhető meg ez a jelenség.

"Annak eddig is tudatában volt minden gazdaságpolitikával foglalkozó szakértő, hogy a statisztikák nem pontosak, és van egy mérési bizonytalanság. A probléma az, hogy ez a mérési hiba tendenciózusan egy irányban jelentkezik" - mondta Virág Barnabás. Arra hívják fel a cikkben a figyelmet, hogy míg korábban a mérési hibák kiegyenlítették egymást, most az infláció és valószínűleg a GDP esetében is tendenciózus hiba van, és a jegybank ügyvezető igazgatója szerint a tét nagyon komoly.

Szabó László, a Hold Alapkezelő elnöke azt mondta: ma a hatékonyságnövekedés mérése megszűnt a világban, az pedig álláspontja szerint teljes mértékben megcáfolható, hogy nincs hatékonyságnövekedés.

"Nonszensz a hatékonyságcsökkenés, egy kis telefonnal már szinte mindent el lehet intézni. Tényleg rosszul mérik a GDP-t, az, hogy a hatékonyság növekedése megszűnt a világban, a mindennapi tapasztalatinkkal totálisan ellentétes. Igenis az ember néha tényleg hagyatkozhat a józan paraszti észre" - mondta Szabó László.

Nyitókép: Pixabay.com