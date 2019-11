Már élesben tesztelik az új rendszert a magyar bankok

Az azonnali átutalási rendszer éles tesztüzeme szeptember 1-jén indult, a Giro Zrt. akkortól két - egy teszt és egy éles - környezetet biztosít a klíringtagok részére a rendszereik működésének kipróbálásához. Ennek menetéről is beszélt a cég innovációs és szolgáltatásfejlesztési osztályának vezetője, Zátonyi János a portfolio.hu-nak.

A bankok jelentős része egyelőre a kötelező feladatok teljesítésére törekszik,

vagyis az átutalások indítását, fogadását, illetve a másodlagos azonosítókat kezelő adatbázist tesztelik, de vannak olyan bankok is, amelyek már a fizetési kérelem szolgáltatást is tesztelik, ami nem tartozik a kötelező elemek közé. Akadtnak olyan klíringtagok is, akik már vizsgálják, hogy az azonnali fizetési rendszerre építve milyen elektronikus fizetés megoldásokat lehetne létrehozni - mondta a szakember.

Kiderült továbbá, hogy a QR kód szabvány leírása továbbra is ajánlás formájában lesz publikálva, nem kötelezőként.

A bankok többsége ma még nem jár abban az implementációs szakaszban, hogy QR-kód alapon működő adatbevitelt fejlesszen az azonnali fizetési rendszerhez.

Ezen kívül vannak olyan nem banki szereplők is, amelyek szeretnének megoldást fejleszteni a fizetési kérelemmel az azonnali rendszerre, számukra is érdekes lehet a QR kód ajánlás - mondta Zátonyi János.

