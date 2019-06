Több mint százezerszer volt engedékeny az adóhivatal

Húszezer dokumentum ugyanakkor hiányos volt, vagyis megfogalmazója nem rögzítette, mit is kér pontosan a NAV-tól - írja a Magyar Nemzet, amely érdekességként arról is beszámol, hogy a megyék között a legtöbb kérvény – majdnem húszezer – az adóhivatal Pest megyei igazgatóságához futott be, de Borsodban és Szabolcsban is nagy iratszámot jegyeztek fel: mindkét helyen túllépte a kilencezret az enyhítést kérő irományok száma.

A legkevesebb beadvány Nógrádból, Tolnából és Zalából érkezett, ezekben a megyékben háromezer alatt maradt az esetszám.

Döntéseivel a hatóság 83 milliárd forint részbeni vagy későbbi befizetésre adott lehetőséget, miközben elengedett majdnem négymilliárd forintot.