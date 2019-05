Gazdaságvédelmi akcióterv bejelentésével indul a nyár

A következő években is 4 százalékot meghaladó gazdasági növekedésre számít Magyarországon a pénzügyminiszter. Varga Mihály erről a kormany.hu oldalon beszélt még május elején, amikor a kormány benyújtotta az Európai Uniónak a 2019-2023 közötti konvergenciaprogramot, amelyben a gazdaság növekedése hangsúlyos elem.

"A növekedéssel párhuzamosan a foglalkoztatás tovább tud bővülni,

körülbelül 3 százalékos infláció lehet a gazdaságban a következő években, a bérek növekedése 8 százalék fölötti lesz,

és nagyon bízunk abban is, hogy az államadósság csökkenése továbbra is megvalósul. Azzal számolunk, hogy ennek a ciklusnak a végére 60 százalék alá csökken."

A gazdasági akciótervről Varga Mihály korábban annyit már elárult, hogy javítanák a közszolgáltatások minőségét és a kkv szektor versenyképességét, de a csomag miatt nem lesz szükség az idei költségvetés módosítására.

A csomagot két héten belül bemutatják, tekintettel arra, hogy a kormány tisztában van azokkal a veszélyekkel, amelyeket a nyugat-európai növekedés lassulása jelent - ezt már a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely közölte a Kormányinfón.

"Ezért is fogunk egy gazdaságvédelmi akciótervet elfogadni. A végleges döntést a kormány a következő ülésén, két hét múlva fogja meghozni."

A készülő gazdaságvédelmi akciótervről az InfoRádió Aréna című műsorában Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár is beszélt, aki pedig - Varga Mihály pénzügyminiszter szavaival összhangban - azt hangsúlyozta, hogy a foglalkoztatottság bővítése és a hatékonyaság növelése is része lehet a kormány gazdasági csomagjának.

"Természetesen fognak kelleni különböző gazdaságélénkítő intézkedések. Néhány olyan területet kiemelnék, amivel azt gondolom, hogy érdemes lesz foglalkozni; az egyik a munkaerő-tartalék mozgósítása.

Még 300-600 ezer fő tartalék van a magyar társadalomban,

a munkaerőhiány pozitívuma viszont az is, hogy a vállalatok rákényszerülnek az automatizálásra, ami további lökést ad majd a magyar gazdaságnak."

De az agráriumnak is fontos szerep jut majd a gazdaságvédelmi akciótervben - ezt már Nagy István agrárminiszter nyilatkozta az InfoRádiónak.

"Ebben a gazdaságvédelmi csomagban biztos, hogy előkelő helyen szerepel majd az élelmiszeripar is. Ha megnézzük a mostani 5,2 százalékos GDP-növekedést, ehhez az agrárium kiemelkedő eredménnyel járult hozzá. Ennek az az oka, hogy a mezőgazdaságban előállított nyersanyagot egyre inkább feldolgozzuk, készterméket készítünk belőle, s az kerül forgalmazásra. Ennek a nyereségtartalma mint hozzáadott érték jóval magasabb már. Továbbra is fejleszteni kell az élelmiszeripart, számos olyan kérdés van, amely mind-mind szorosan összefügg azzal, hogy ha eredményes a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, eredményes a gazdaság is."

A magyar gazdaság jövőjéről szólva Orbán Viktor miniszterelnök pedig nemzeti érdeknek nevezte azt, hogy

a magyar vállalatok lépjék át Magyarország határait.

"Legyenek izmosak és erősek, használják ki a régió, Európa, de az egész világgazdaság lehetőségeit is, amivel aztán Magyarországot gyarapíthatják."

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ígérete szerint a konkrét gazdaságvédelmi intézkedésekről két hét múlva adnak részletes tájékoztatást.

