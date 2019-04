Üzleteket zár be a nagy bajba került üzletlánc

A hitelezők vették át az irányítást a nehéz helyzetben lévő áruházlánc felett, annak érdekében, hogy továbbra is megmaradjanak a cég üzletei – írja a Business of Fashion alapján az Origo. Akár 22 üzletét is bezárhatja a Debenhams, csökkentve a cég bérleti díj kiadásait, és ezzel mintegy 1200 alkalmazott munkája kerül veszélybe. A 241 éves vállalat korábban még 50 üzlet bezárását jelezte.

A Debenhams több mint 700 millió font (261,6 milliárd forint) adósságot halmozott fel. A vállalat nyeresége az elmúlt 26 hétben 5,2 ponttal csökkent. Az online vásárlás térnyerésével az üzlettel rendelkező kiskereskedők közül sokan kényszerültek újragondolni és átalakítani üzletpolitikájukat.

A láncnak 177 üzlete van Nagy-Britanniában, Írországban, valamint Dániában, és több mint 27 ezer alkalmazottat foglalkoztat.

