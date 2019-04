Mutatjuk, Budapest mely részein ígéretes befektetés ingatlant venni

A közelmúltban napvilágot látott Budapesti Mobilitási Tervben vázolt fejlesztések közül több is komoly befolyással lehet a fővárosi ingatlanpiacra - közölte az Infostarttal az OTP Ingatlanpont. A vállalat friss elemzése szerint ott, ahol megújulnak a közterek vagy kényelmesebbé válik a tömegközlekedés, a kereslet is megnőhet az ingatlanok iránt, ennek szellemében vett górcső alá a vállalat több területet is.

Az I. és II. kerület határán lévő Széna teret idén újítják fel,

az elképzelések szerint egy nagyobb, élhető zöld felület jön létre, ami biztosan megemeli majd az ottani négyzetméterárat, ami már most is bőven 600 ezer forint fölött van.

"A környéken további gyors áremelkedés mehet végbe, hiszen a közeli Csalogány és Kapás utcában két, egyenként nagyjából százlakásos ingatlant építettek, az egyiket már át is adták, a másiknak még zajlik a kivitelezése" - fogalmazott Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A XVII. kerületben élők és közlekedők mindennapjai is egyszerűbbé válhatnak, hiszen

döntés született a Cinkotai út és a Keresztúri út közvetlen összekötéséről, amivel csökkenhet a Jászberényi út és a Pesti út forgalma.

Ez sokat hozzátehet a rákosligeti kertvárosi ingatlanok értékéhez ott, ahol ma még 35-40 millió forintért akár családi házhoz is hozzá lehet jutni.

Az M3-as autópálya bevezetője közelében élők is felsóhajthatnak, hiszen

a főváros tovább építi a már megkezdett zajvédő falat a XV. kerületi Wesselényi utca és a Szentmihály út között

- itt mostanáig 350 ezer forint volt a négyzetméterár.

Az utóbbi évtizedek tudatos városrehabilitációjának köszönhetően mára a korábban rossz hírű II. János Pál pápa tér vagy a Teleki tér jó hangulatú, világos és élhető köztérként éledt újjá, a fejlesztés maga után húzta a környék átlagos ingatlanárát is, ami mindkét területen meghaladja a 410 ezer forintot. Az Orczy tér nagyszabású rekonstrukciós munkálatainak eredményétől is ez várható, a tervezési munkákat már meg is kezdték.

Valkó Dávid szerint az, aki befektetési céllal vásárolna, mindenképp forduljon olyan szakértőhöz, aki naprakész információval rendelkezik a közép- és hosszú távú fejlesztésekről.

