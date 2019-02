Még mindig ez az egyik legjobb üzlet a fővárosban

Az elmúlt két hónapban a befektetési célú vásárlók aránya átlépte az 50%-ot a budapesti ingatlanpiacon a Duna House adatai alapján. A fővárosban a befektetési céllal vásárlók általában az 50-60 négyzetméter közötti lakásokat keresik, amelyek ára 36-40 millió forint között mozog. A befektetésként vásárolt ingatlanok a bérleti piacra vannak élénkítő hatással, a vásárlás után szinte azonnal megjelennek a kínálati piacon - áll a Duna House elemzésében.

A cég minden általa közvetített tranzakció után rögzíti az eladók és vevők motivációit. Az adatokból az derül ki, hogy míg a befektetési célú vásárlás az elmúlt két évben 35 és 45 százalék közötti részarányt tett ki a fővárosi ingatlanpiacon, tavaly decemberben és idén januárban is átlépte az 50%-ot.

2018 decemberében 53%, 2019 januárjában pedig 54% volt a befektetők aránya a főváros egészét tekintve.

A második legnépszerűbb vásárlási szándék 20-25% körüli aránnyal az első lakásvásárlás. Ezekben az esetekben jellemzően méretében kisebb, árában kedvezőbb ingatlanokat keresnek a vevők a piacon.

"A befektetési célú ingatlanvásárlókat többféle ok vezérelheti. Az ingatlanárak további emelkedésében bízó, így kifejezetten üzleti haszonszerzés miatt vásárlók mellett, sokak a most még a családdal élő gyermekük jövőjét szeretnék biztosítani egy később önálló családalapításhoz szükséges ingatlannal, amelyet addig is a bérleti piacon akár 5-6%-os hozammal tudnak hasznosítani - mondta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. A szakember hozzátette, idén sem várnak jelentős csökkentést a számoknál, mert a jelenlegi gazdasági és ingatlanpiaci környezetben még mindig megéri ingatlant vásárolni.

