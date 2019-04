Jelentős áremelés jöhet a fuvarozóknál

A fuvarozók arról panaszkodnak, hogy a jelentős költségnövekedésüket nem tudták a díjszabásban érvényesíteni – tájékoztatta az InfoRádiót Karmos Gábor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára, hozzátéve: 10-20 százalék közötti áremelésre lenne szükség a gazdaságos működésükhöz.

Ráadásul a jövőben újabb költségnövekedés várható, hiszen az Európai Unióban hamarosan elfogadják a mobilitási csomagot – mondta a főtitkár.

A munkadíjak emelkedésén túl az üzemanyagárak jelentős növekedése, a kötelező felelősségbiztosítási és az útdíjak drasztikus növekedése is jelentős költségbővülést jelent - utóbbi tényező egyes kategóriákban a 32,5 százalékos mértéket is elére. Egyre inkább terjed ráadásul a külföldiek által végzett illegális fuvarozási tevékenység is - hangsúlyozta Karmos Gábor.

Az EU-s intézkedés alapján sok fuvarozási típusban az európai átlagbért kell majd fizetni a sofőröknek.

A rendes heti pihenő pedig nem tölthető a kabinban, így szállást is kell fizetni a sofőröknek. A csomag legkésőbb ősszel lép majd hatályba.

Karmos Gábor elárulta: jelenleg Magyarországon 12,5 ezer fuvarozó vállalatot tart nyilván a közlekedési hatóság, közel 75 ezer járművel; 95 százalékuk mikro- és kisvállalkozás, átlagosan 5-6 az átlagos járműszám. A szektor közel 120 ezer főt foglalkoztat - ennyi közúti árufuvarozó van, hozzájuk jönnek még a buszos vállalkozások – emelte ki.

