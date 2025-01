Új bizonyítékok kerültek elő a Wagner csoport sötét üzelmeiről

A Wagner csoportról már eddig is tudhattuk, hogy könyékig benne van az Afrikában és Ázsiában elkövetett államcsínyek, gyilkosságok egész sorozatában. Azt is lehetett gyanítani, hogy több közép-afrikai országban az orosz zsoldosok szervezték és segítették azokat a puccsokat, amelyekkel Moszkva-barát hadurak kerültek hatalomra.

A Kyiv Independent azonban most olyan e-mail üzeneteket közölt, amelyekből az is kiderül, hogy a néhai Jevgenyij Prigozsin vezette csapat összejátszott az al-Kaida iszlám terrorszervezettel és nyugati, főleg amerikai olajtársaságokat próbált megzsarolni. 2021 márciusában egy Igor Szmirnov nevű – korábban feltehetően orosz titkosügynök – e-mailben figyelmeztette Prigozsint, hogy a Wagner csoport néhány tagja szoros kapcsolatban áll a nigériai Ansaru szervezettel, amelynek teljes neve: A muszlimok védelmének előörse Fekete-Afrikában.

Az szélsőséges milícia eredetileg a Boko Haram terrorszervezet tagja volt, de 2012-ben bejelentette, hogy hűséget fogadott az al-Kaidának, és függetlenné vált. Bár az Ansaru egy évvel később beszüntette a működését, 2020-ban újból aktivizálódott, és részt vett a nigériai bandaháborúkban. Erősen gyanítható, hogy a milícia újjászervezésében az orosz zsoldosok kulcsszerepet játszottak.

Erre utal Szmirnov üzenetének az a része is, amely azt taglalja, hogy a Wagner emberei, a nyugati cégek elleni támadásokért cserében, segítik a szélsőséges iszlamisták felfegyverzését. Az állította: olyan video- és hangfelvételek vannak a birtokában, amelyek bizonyítják az orosz zsoldosok részvételét az akciók előkészítésében. Még egy videót is csatolt, amelyen állítólag a Wagner csoport vezérigazgatójának, Andrej Trosevnek az egyik munkatársa látható, amint Asari Dokubo nigériai hadúrral találkozik.

Egy másik e-mailben Szmirnov azt is megüzente, rájött, mi a valódi célja a Wagner nigériai szabotázsakcióinak: így akar pénzt kizsarolni az amerikai olajcégtől. Ha a Chevron fizet, akkor "megvédik" az amerikai vállalat nigériai csővezetékeit. Az egykori orosz hírszerző szerint a zsoldosok lényegében burkolt háborút kezdtek a Nyugat ellen, és ennek súlyos következményei lehetnek Prigozsinra, valamint üzleti érdekeltségeire nézve.

Wagner zsoldosok kitüntetési ceremóniája valahol Nigériában. Forrás: Defense News Nigeria

A Kyiv Independentnek olyan elektronikus üzenetek is a birtokába jutottak, amelyekből az derült ki, hogy Prigozsin cége a felelős számos orosz gyerek megmérgezéséért. Az egykor "Putyin szakácsának" csúfolt vállalkozó ugyanis közintézmények étkeztetésével is foglalkozott. Ellátta a Kremlt is – innen a gúnynév –, de az igazi nagy üzlet az volt, amikor a Concord csoport nevű vállalkozása szállíthatta az ételt jó néhány moszkvai és szentpétervári iskolába, óvodába. Csakhogy ez a menzaszolgáltatás annyira silány volt, hogy rengeteg gyerek megbetegedett.

Alekszej Navalnij korábbi orosz ellenzéki vezető 2019-ben a nyilvánosság elé tárta, hogy a Concord csoport a felelős a tömeges ételmérgezésekért. Erre Prigozsin azzal vágott vissza: Navalnij hárommillió dollárt zsebelt be azért, hogy őt befeketítse. „Eddigi vizsgálataink alapján nem zárható ki, hogy a mérgezéses esetek valójában szabotázscselekmények voltak" – közölte a zsoldosvezér. Még azt is hozzátette: „Mint tudják, vannak olyanok, akik bármilyen bűncselekményre hajlandóak, csakhogy politikusok lehessenek." Majd közölte: tanúi vannak, akik igazolják, hogy Alekszej Navalnij, valamint közvetlen munkatársa, Ljubov Szobol eszelte ki az egészet, és ők mérgezték meg a gyerekeket.

Prigozsin vádaskodása ellenére 2019-ben egy orosz bíróság kimondta, hogy a Concord a felelős az ételmérgezésért, és kártérítés fizetésére kötelezte a vállalatot. A sors furcsa fintora, hogy 2020-ban Alekszej Navalnijt is megmérgezték, ám ő túlélte a merényletet. Azonban négy évvel később, egy szibériai börtönben, gyanús körülmények között meghalt.

Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus koporsóját viszik a moszkvai Istenanya Ikonja ortodox templomban tartott gyászmisét követően 2024. március elsején. Navalnij február 16-án, 47 éves korában hunyt el egy szibériai börtönben. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Jevgenyij Prigozsin sokáig élvezhette Vlagyimir Putyin bizalmát és védelmét, hiszen az általa dirigált zsoldosok titkos akciói Moszkva közép-afrikai térnyerését szolgálták. Emellett persze a csapat főnöke elképesztően meg is gazdagodott, mivel a Kremltől kapott hatalmas összegű anyagi támogatás mellett számos afrikai arany- és gyémántbányában is részesedést szerzett, illetve részt vett olaj- és uránügyletekben is.

Bár az ukrajnai háborúban még megvillogtatták a zsoldosok képességeit, a Wagner mégis olyan veszteségeket szenvedett el, amiket a végén már csak úgy tudtak pótolni, hogy Prigozsin fegyintézetekből toborzott elítélteket. Közben egyre feszültebbé vált a viszonya Szergej Sojgu védelmi miniszterrel és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel. Folyamatosan azzal vádolta a moszkvai katonai vezetést, hogy szándékosan akadályozza a Bahmutnál harcoló Wagner-zsoldosok lőszerellátását. Utóbb kiderült: ebből egy szó sem volt igaz, az egész csak arra volt jó, hogy Prigozsin hangulatot keltsen azok ellen, akiket mind inkább a vetélytársainak tekintett.

Végül lázadást robbantott ki 2023. június 23-án. Zsoldosai elfoglalták Rosztov városát, ahonnan az orosz hadsereg ukrajnai műveleteit irányították, majd csapatai élén megindult Moszkva felé. Útközben még bevette Voronyezst, és már egészen közel járt a fővároshoz, amikor Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök közvetítésével megegyezés született a lázadók és a Kreml között.

Military coup appears to be underway in Russia after the brutal Wagner mercenaries brigade, which has 50,000 troops, turned on Putin. #Prigozhin #Wagner #WagnerGroup #putinpic.twitter.com/00unZy2tTq — Paul Golding (@GoldingBF) June 24, 2023

A zsoldosok Fehéroroszországba vonultak, cserébe az orosz vezetés büntetlenséget ígért nekik. Jevgenyij Prigozsin azonban nem sokáig örülhetett a kegyelemnek, mert szinte napra pontosan két hónappal később, magánrepülőgépével lezuhant. Erős a gyanú, hogy az orosz hadsereg lőtte a gépet.