Celebek a NAV legújabb adóslistáján

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nagyadós-listájára több név került fel a harmadik negyedévben, mint a megelőző három hónapban, és az összesített tartozásuk is meghaladja a második negyedévit - derül ki a napi.hu összeállításából. Azoknak az adózóknak a nevét hozza nyilvánosságra negyedévenként a NAV, akiknél az elmúlt negyedévben jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 milliónál, egyéb adózóknál 100 milliónál nagyobb adóhiányt állapítanak meg.

Az új listára 93 adózó került fel - 49 cég és 44 magánszemély - összesen 13,4 milliárd forint adóhiánnyal és további 14,4 milliárd forint jogkövetkezménnyel (bírsággal, késedelmi kamattal).

Az átlagos adótartozás 144 millió forint, míg az előző negyedévben 133 millió forint volt.

Egy csepeli székhelyű cég, a Rolling Visual System Kft. (RVS) a legnagyobb adós a harmadik negyedévben, 1,4 milliárdos adóhiánnyal és 1,8 milliárdos jogkövetkezménnyel. Az "egyéb élelmiszer nagykereskedelem" főtevékenységgel 2008-ban bejegyzett társaság jelenleg kényszertörlési eljárás alatt áll, a NAV már 2015-ben végrehajtást kezdeményezett ellene.

A NAV egy másik listán az el nem évült adótartozással rendelkezők nevét is közli negyedévente. E szerint 2018. szeptember végén összesen

2654 magánszemélynek állt fenn legalább 180 napon keresztül 10 millió forintot meghaladó, míg 1519 gazdálkodó szervezetnek 100 millió forintot meghaladó adótartozása.

A magánszemélyek közül 744-en egyéni vállalkozóként halmoztak fel adótartozást, továbbá 23 adós lakcím nélküli személy. Számos magyarországi lakcímre bejelentett kínai nevű személy is szerepel a lajstromban, mint ahogy sok az ukrajnai, romániai és szerbiai lakcímmel regisztrált ember is. Több tucat orvos és ügyvéd neve is olvasható.

A jelenleg is olvasható nevek között van mások mellett

Seffer István plasztikai sebész;

az Ámokfutók együttesből Kozso, azaz Kocsor Zsolt;

az amerikai kitiltási ügyben és az OLAF által kifogásolt egyik milliárdos informatikai beszerzésben említett Tábor Viktor;

a karcagi álbróker Marcsika, azaz Dobrai Sándorné, a Kun-Mediátor Kft. egykori ügyvezetője;

Portik Tamás börtönbüntetését töltő egykori vállalkozó;

a turizmus-vendéglátásban érdekelt Revuczky Karion;

Muhanned Aldahduh vállalkozó, aki 2009 és 2012 között az FTC Jégkorong szakosztályát vezette;

Zsiga Erika, az FTC Futsal-Footgolf Kft. ügyvezetője;

Pfeifenróth Tamás erőemelő;

Saskőy Szabolcs volt labdarúgó-játékvezető;

Schiszler Péter borász;

Mustafa Sezen zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel foglalkozó vállalkotó, a Török-Magyar Kereskedelmi Kamara főtitkára.

Az 1519 adótartozó vállalkozás közül 350 még működik, a többivel szemben viszont már nehézkesebb lehet a végrehajtás, hiszen 418 cégnek a bíróság elrendelte a kényszertörlését, 733 felszámolási eljárás, míg 18 társaság végelszámolás alatt áll.

Listán vannak a Google és a Facebook technológiai óriásvállalatok írországi cégei is,

amelyekkel szemben - korábbi hírek szerint - mulasztási bírságot szabott ki a NAV, mivel nem regisztráltak reklámadó-alanyként hazánkban.