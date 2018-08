Fontos bejelentés az áramfelhasználóknak

Utca szintű keresésre van lehetőség, illetve egy másik fejlesztésnek köszönhetően a meghibásodás miatti áramszünetekről is kérhető személyre szabott értesítés SMS-ben vagy e-mailen. A cél az, hogy az energiavállalat ügyfelei a lehető legegyszerűbben tájékozódhassanak a lakóhelyüket és saját ingatlanjaikat érintő eseményekről.

Ezekkel a szolgáltatás-megszakításokkal az érintettek előre számolhatnak, így felkészülhetnek a helyzetre. A tervezett üzemszüneteket megmutató térkép naponta többször frissül, gyorsan ellenőrizhető rajta minden előre jelzett esemény.

A meghibásodás miatti áramszüneteknél fontos, hogy az érintett ingatlan tulajdonosai mielőbb tájékoztatást kapjanak az őket érintő eseményekről. Egy nyaraló vagy egy hétvégi ház esetében akár hosszabb ideig is üresen áll egy-egy ingatlan, ekkor lényeges, hogy a tulajdonos távollétében is értesüljön az áramszünetről. Mostantól beállítható, hogy a tulajdonos e-mailes vagy SMS-értesítést kapjon az ingatlanját érintő áramszünet kezdetekor és a hiba elhárításakor is.

Nyitókép: Pixabay.com