Idén rosszabb minőségű búzára számíthatunk

Az esős időjárás akadályozza az aratást, a csapadék miatt pedig a búzatermés minősége és mennyisége is elmaradhat a tavalyitól - mondta az InfoRádiónak a Gabonatermesztők Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Vancsura József hozzátette, az árpa aratása már befejeződött, de a repce- és a búzatáblák fele körülbelül még lábon van.

"A búza és a repce kint szenved, de a legjobban a gazdálkodók szenvednek, mert az eső beleverte a földbe a termést, beérett a búza és a repce, de a földeken a kombájnok alig bírnak dolgozni. Mihelyt egy picike eső esik, akkor úgy benedvesedik az egész, hogy nem tudjuk betakarítani" - mondta Vancsura József.

A Gabonatermesztők Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke elmondta azt is, hogy

a búza minőségében is érezhető lesz a sok csapadék, az ország ellátása azonban nincs veszélyben.

"Van az eső előtti és eső utáni minőség. Utóbbiban sokkal kevesebb a beltartalmi érték, mert az eső kimossa és fellazítja a szemeket. Idén nagyon nagy a probléma, mert az eső nagy károkat okozott. Elég nagy mennyiségben van takarmányminőségű, de ez sokkal kevesebbet ér, mint az étkezési búza. Ettől függetlenül az ország kenyerének nagy részét ki tudjuk termelni" - mondta Vancsura József.

Pócsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára azt mondta, hogy aratás után várhatóan kis mértékben, vagyis néhány forinttal emelkedhet a liszt kilónkénti ára.

"Az új termés megjelenésével és már az új árak alakulásával egyre inkább indokoltabb az, hogy a lisztek árát ehhez az alapanyagárhoz igazítsák, és az egyértelműen az áremelkedésről fog szólni. Ez közel azonos mértékű lesz, mint ahogy a búzaárak fognak növekedni. Még zajlik az aratás, de azt látjuk, hogy

az induló árak magasabbak 3000 forinttal, mint tavaly ilyenkor voltak.

Kérdés, hogy melyik malomipari vállalat milyen áron fogja tudja beszerezni a szükséges búzamennyiségét" - mondta Pócsa Zsófia.

A főtitkár azt is elmondta, hogy az áremelkedés amiatt is bekövetkezhet, hogy a malomipari vállalatok rezsi- és bérköltsége is megnőtt az elmúlt években, ki kell például gazdálkodniuk a garantált bérminimum és a minimálbér emeléséhez szükséges többletet.

Nyitókép: Pexels