Az adóhivatal legújabb módszere ma indul: sok céget ér majd meglepetés

Több száz olyan, főként kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozás akadt fönn az adóhivatal kockázatelemzésén, amely több éve nem adott be adóbevallást, vagy akár tizenötmillió forinttal is kevesebb bevételt vallott be, mint amennyit az online pénztárgépek adatai szerint kellett volna.

A Magyar Idők a hatóságtól megtudta: a hivatal hétfőn ellenőrzést hirdet, de speciális módon: az érintettek egy hetet kapnak rá, hogy adóügyeiket – önellenőrzés formájában – rendezzék, s a hiányzó összeget befizessék. A hivatal szerint a lényeg az önkéntes jogkövetés elősegítése. Utólagos adótraffipax – ezzel az elnevezéssel illeti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a feketegazdaság elleni egyik legújabb módszerét. A hatóság bejelenti, hogy mikor, melyik adózói kört és milyen szempontból ellenőrzi, az utólagos vizsgálatokat pedig olyan időpontban indítja meg, hogy az érintetteknek maradjon idejük a hibák javítására és a be nem vallott adó megfizetésére. A NAV csak azokat a vállalkozásokat elemzi tüzetesen, amelyeknél a különféle informá­ciók komoly ­hiányosságokra utalnak. A lap az adóhivataltól megtudta: ezúttal leginkább a kiskereskedelmi szektorban vizsgálódnak a hatóság emberei. A NAV kockázatelemzőinek szűrőjén több száz olyan vállalkozás akadt fönn, amelyek nem készítettek bevallásokat, vagy ha igen, akkor azokban jelentősen eltérő adatokat tüntettek fel, mint amennyiről pél­dául az online pénztárgépek számot adtak. – A kiválasztott vállalkozásoknál tizenötmillió forintot meghaladó eltérések is vannak, a különbségre pedig – a jogkövető versenytársak és a fogyasztók védelme miatt – meg kell találni a magyarázatot – közölték a hatóságnál.