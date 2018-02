Veszélybe kerülhet az idei gyümölcstermés egy része

A január és a február tavaszias volt, és a március fordult téliesre, nem is akármilyenre. A legtöbb gyümölcsfajnál ez még nem jelent problémát, mert a rügyek nincsenek abban a duzzadt vagy megpattant állapotban, amelyben a nagy mínuszok rügyfagyást okoznának.

Ám a kajszi- és az őszibarack fák közül a korán virágzók már a rügypattanás állapotában vannak, sőt a legkorábban virágzók két hét múlva akár már virágozhattak is volna, ha enyhe maradt volna az idő.

Ezeknél a korán virágzó kajszi- és őszibarackfáknál mínusz 13-14 fok körüli hőmérsékletek már okozhatnak rügykárosodást. Ez még nem egyenértékű a terméskieséssel, mert ha sok virágrügy és virág lesz a fán, akkor még elkerülhető a veszteség.

Ahol viszont az éjszakai hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alá süllyed, ott már terméskieséssel is járó virágrügy-károsodás következhet be a korai kajsziknál és őszibarackoknál - mondta Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke.

A rügykárok mértékét a hideg időszak végén, a magasabb hőmérséklet beköszönte után néhány nappal lehet megmondani.

A meteorológiai szolgálat honlapján megjelent cikk szerint a káposztarepcét erősen nedves körülmények között már a -6, -8 fokos fagy is károsíthatja, de a tél végén a komoly fagy az őszi búzának is árthat. A havas területeken (csütörtökre az Alföldön is kialakul várhatóan néhány cm vastag hótakaró, de a vastagsága a szél miatt nem lesz egyenletes) a hóréteg védelmet nyújt majd az őszi vetéseknek, bár azokban az is károkat okozhat, hogy a belvíz miatt többfelé jégbe vannak fagyva. -15 fok körüli, vagy az alatti hideg inkább csak egy nap, csütörtökre alakulhat ki helyenként, és ez már egyes gyümölcsösökre is veszélyt jelent. A hideg jótékony hatása a kártevők, kórokozók mennyiségének csökkenése lehet.

