Bár itt a hőség, ne a szökőkutakban frissítsük fel magunkat! – csúnyán megjárhatjuk

A héten megérkezik az idei első komolyabb nyári hőhullám, a hőmérséklet több nap is 35 Celsius-fok felett alakulhat. A nagy hőségben egyesek beengedik a gyerekeket vagy a kutyákat a szökőkutakba, hogy felfrissülhessenek egy kicsit, pedig ennek az egészségre veszélyes következményei is lehetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ vízhigiénés vezető szakértője az InfoRádióban elmondta: ugyanakkor vannak olyan speciális vizes játszóterek, interaktív szökőkutak is, amelyeket kifejezetten arra a célra terveztek, hogy gyerekek pancsolhassanak bennük. Hozzátette:

ezeknek a közterületi építményeknek a vízminőségét rendszeresen ellenőrzik a szakemberek,

mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen vízzel töltik fel azokat. Vargha Márta tájékoztatása szerint ezek a szökőkutak biztonságosak, nem károsak az egészségre, ugyanis pontos szabályok vonatkoznak arra, milyen vízkezelő vegyszereket kell alkalmazni a tisztításuk során.

Ugyanakkor léteznek olyan díszkutak is, amelyek elsősorban dekorációs építmények, illetve a levegő hűtésére szolgálnak. Ezek azonban nem használhatók fürdőzésre, megmártózásra, mert kialakulhatnak bennük különböző lerakódások, élőbevonatok, melyeken bárki elcsúszhat – veszélyeztetve ezzel testi épségét. Ráadásul ezeknek a kutaknak, kisebb medencéknek a vízminősége sem alkalmas fürdőzésre, mert például a galambok vagy a kutyák mellett a talajból a szél is belehordhat veszélyes kórokozókat. Vargha Márta közölte: ugyan a díszkutakat is fertőtlenítik, de az erre a célra használt szerek nem olyanok, mint amilyeneket a fürdőlétesítmények fertőtlenítésekor alkalmaznak.

„Már maga a fertőtlenítőszer is bőrkiütéseket, szemirritációt vagy nyálkahártya-irritációt okozhat”

– figyelmeztetett a szakértő. Mint fogalmazott, jellemzően nem életveszélyes kórokozók tenyésznek a szökőkutakban, viszont a hányásos, hasmenéses megbetegedéseknek nagy lehet a kockázata, amennyiben valaki felfrissíti magát bennük.

Vargha Márta elmondta: a nem megfelelően üzemeltetett szökőkutakban elszaporodhatnak az úgynevezett Legionella baktériumok, amelyek mindenhol előfordulnak, ahol pangó meleg víz van, és esetenként akár súlyos tüdőgyulladást is okozhatnak. Attól azonban még nem fog megbetegedni senki, ha egy kicsit belenyúl vagy belepancsol egy köztéri medencébe, szökőkútba. A szakértő azt javasolja, ha ilyesmit teszünk, utána mindenképpen mossuk meg alaposan a kezünket szappannal vagy töröljük meg fertőtlenítő kendővel – főleg evés előtt.

Sokszor lehet látni, hogy a kutyákat is beengedik a szökőkutakba, azonban rájuk is nagyon kell vigyázni, mert a szakértő szerint a vegyszerek nekik is árthatnak. Bár a kutyák a gyerekekhez képest kevésbé érzékenyek a kórokozókra, hiszen néha még a szemetet is megeszik, és nem lesz tőle bajuk, ugyanakkor a víz, illetve a kutak, medencék fertőtlenítésekor használt vegyszerek ugyanúgy ártalmasak lehetnek a kedvenceinkre is.