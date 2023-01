Most már csak hó jöhet

Európa felett egy nyugat-kelet irányban elterülő anticiklon található, amely Angliától Lengyelországon át egészen Oroszországig elnyúlik, de a tágabb térségének időjárására is hatással van. Az általa érintett területen masszív rétegfelhőzet alakult ki, és több helyen párás a levegő. A Földközi-tenger felett örvénylő mediterrán ciklon csapadékzónája elsősorban Olaszországot és a Balkán-félsziget nyugati felét érinti, de Ausztriában, sőt még Magyarország délnyugati részein is kiadós csapadék hullott. Az említett magasnyomású zónától északra is mozgalmasabb az idő, frontok vonulnak, amelyek időszakos felhősödést, és csapadékot okoznak.

A Kárpát-medencéről levonul a mediterrán ciklon felhő- és csapadékzónája, és az északra lévő anticiklon peremén egyre hidegebb levegő szivárog fölénk.

Az ország nagy részén tovább csökken a felhőzet, majd elsősorban a Dunántúlon, illetve a déli, délkeleti megyékben alacsony szintű rétegfelhőzet, helyenként köd képződik. Napközben a réteges felhőzet terjeszkedik, de legnagyobb eséllyel az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld tágabb térségében (beleértve a fővárost is) hosszabb időre kisüthet a nap. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb a borult részeken lehet hószállingózás, szitálás, a ködös részeken esetleg ónos szitálás. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire +2 és –4 fok között alakul, de a szélcsendes, derült fagyzugos részeken hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 6 fok között valószínű.

Kuntár Roland meteorológus a videóban elmondja, hogy marad a felhős, borult idő, kevés csapadékra van kilátás, az is hó formájában hullhat leginkább.

Nyitókép: Pixabay