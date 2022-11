Így törölheti a telefonszámát és e-mail-címét a Facebook adatbázisából

A Facebook eddig még nem tett bejelentést arról az adattörlő eszközről, amellyel az olykor a felhasználó tudta nélkül felkerült telefonszám és e-mail cím törölhető – írja a hvg.hu.

A Facebook-fiókkkal rendelkezők telefonszáma is akár meglehet az immár Meta névre hallgató vállalatnál, még akkor is, ha nem adta meg. Ha a felhasználó egyik ismerőse megosztotta címjegyzékét, ott lehet az egyébként meg sem adott telefonszám és e-mail-cím is.

Az Insider portál azt írja, a Facebook egy eszközével ellenőrizni, sőt törölni is lehet ezeket az információkat, ha valóban benne vannak az adatbázisban. Az eszközre mutatkozó hivatkozás a Súgóközpont tájékoztatási cikkében található, ahonnan pár lépésben elérhető:

először be kell lépni a Tájékoztatás azok számára, akik nem használják a Meta termékeit című cikkbe,

le kell görgetni a Hogyan gyakorolhatják a Nem felhasználók az érintettként őket illető jogokat? bekezdéshez,

a bekezdés végén található linkre kell kattintani,

megjelenik a Milyen típusú elérhetőségedre szeretnéd, hogy rákeressen az oldal? kérdés,

majd meg lehet adni a mobil- vagy a vezetékes telefonszámot.

Az utolsó lépésnél azt is megadhatjuk, hogy Facebookon, Messengeren vagy Instagramon keressen a rendszer. A keresés előtt egy megerősítő telefonszámot kapunk a megadott számra. Ha ezt megadjuk, kiderül, benne van-e a szám az adatbázisban. Ha igen, akkor a Facebook felajánlja, hogy törli az adatbázisból, sőt le is tiltja a jövőbeli feltöltéseket. Ezután következhet az e-mail-cím ellenőriztetése, esetleges töröltetése, amelynél hasonlóan járhatunk el.

