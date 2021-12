Élesedik a "pénzkérő" funkció a Messengerben

Az egyes fizetési szolgáltatásoknál már évek óta elérhető funkció hamarosan a Messenger csevegőben is megjelenik majd. A felhasználók egy vagy több személy számára küldhetnek majd fizetési kérelmet, több tartozó esetén egyedi összegek is megadhatók vagy egyenlő költségmegosztás is választható - írta az Origo.

A tartozók a Facebook Pay rendszerbe mentett bankkártyájukkal fizethetnek, a fizetést kérő félhez banki átutalással jut el a pénz.

Jövő héttől kezdődik a nyilvános tesztelés, ami első körben az Egyesült Államokban válik elérhetővé.

Nyitókép: Pixabay