Vajon miért áll le az Apple az iPhone 12 mini gyártásával? (x)

A tavalyi évben bevezetett iPhone 12 mini megjelenéséhez nagy reményeket fűzött az Apple cég. Ez a készülék rendkívül sokoldalú, mégis úgy döntöttek, hogy leállnak a további gyártásával, mert a forgalom tekintetében nagyon alacsony volt az eladási arány ebből a szériából. A készleten lévő termékek még értékesítésre kerülnek, viszont miután eladták az összeset, többet nem lesz elérhető a piacon. A források szerint akár idén ősszel megérkezhet az utódja.

Ebben az Apple-sorozatban ez a legkisebb verzió. A legalacsonyabb árú változata is közelíti a 300.000 forintos értéket. Az egyes partnerek a piacon kedvező feltételek mellett forgalmazzák az iPhone 12 minit.

Stílusos és kifinomult megjelenése mellett sokoldalú funkciókkal és tulajdonságokkal rendelkezik. Különféle színekben kapható, ilyen a fekete, fehér (PRODUCT), red, zöld, kék és lila. Por-, csepp- és vízálló. Érdekesség, hogy 6 méteres vízmélységig és legfeljebb 30 percig meríthető vízbe. Tartós és igazán ellenálló, apró mérete ellenére.

Az iPhone 12 mini kijelzőjének mérete 5,4 hüvelyk. Könnyű és igazán kicsi a 6,5 hüvelykes készülékekhez képest. Super Retina XDR kijelzője a teljes előlapot beborítja, hihetetlen kontrasztarányt, nagy fényerőt, és már szinte mozis szabványnak megfelelő, széles színtartományt biztosít. Nagy dinamikatartományú (HDR), ennek köszönhetően a fényképek élénkebbek, a Dolby Vision, a HDR10 és a HLG típusú videók pedig egyszerűen lenyűgözőek. OLED technológiát használ, mely a nagy kontrasztarányt és felbontást biztosítja.

Hátoldala üvegből és lekerekítés nélküli, eloxált alumíniumból (ellenálóbb és kopásállóbb anyagból) készült, szegély veszi körbe a keretét. Két darab 12 megapixeles (ultraszéles és széles látószögű) kamerával rendelkezik a hátoldalon, továbbá két LED-es True Tone vakuval is rendelkezik. Ebből is látszik, hogy a megjelenésére és a kialakítására is nagyon odafigyeltek. A bal oldalán a SIM tálca kapott helyet, melybe behelyezhető a 4FF nano SIM kártya.

Kapacitását tekintve 64–256GB közötti tárhellyel érhető el. IOS operációs rendszerrel rendelkezik.

Arcfelismerő funkcióra is képes (Face ID a True Dept kamerával), e lehetőség használata az Apple Pay használatakor a fizetéshez szükséges üzletekben, alkalmazásokban és a web felületen lehetséges.

Különféle helymeghatározáshoz szükséges, beépített navigációs rendszerrel rendelkezik. (Pl. GPS, Galileo, GLONASS), valamint digitális iránytűvel, sőt mikroléptékű helymeghatározással (iBeacon) is.

Videóhívásokra és hanghívásokra, valamint hang- és videólejátszásra tökéletesen alkalmas eszköz.

Különféle érzékelők vannak benne, ilyen például a Face ID, a gyorsulásmérő, a közelítésérzékelő vagy az intelligens fényérzékelő. A kisegítő lehetőségek a fogyatékossággal élők számára is nagy segítséget nyújtanak. A beépített támogatási funkciók a látás, a hallás, a mozgási képességek és a tanulás területére egyaránt kiterjednek, így mindenki számára élvezhetővé válik az iPhone 12 mini használata.

Energiaellátását és akkumulátor-kapacitását tekintve igen hosszú időt is kibír töltés nélkül, persze attól függően, hogy mire használják. Beépített lítiumos akkumulátorának töltése történhet vezetékesen, hálózati adapterről vagy számítógépről, valamint vezeték nélkül MagSafe és Qi-töltővel. A gyors töltés akár az 50 százalékot is elérheti 30 perc alatt 20 wattos vagy nagyobb teljesítményű adapterrel.

A korábbi készülékeknél jobb alapanyagok felhasználásával készült, környezetbarátabb kémiai összetétel és környezetkímélő gyártás jellemzi. Nemcsak magára az anyagösszetételre figyelnek nagy gondossággal, hanem a csomagolásra is, mely újrahasznosítható, az Apple ugyanis elkötelezett amellett, hogy a termékeik előállításával ne csökkentsék a föld erőforráskészletét, illetve teljes működésüket karbonsemlegessé tegyék 2030-ig.

Mindezen fejlesztések és az előállítás nagy költségekkel járt a cégnek. A nagyobb méretű telefonok megjelenése mellett rizikós a kis méretűek gyártása. Így arra a döntésre jutottak az iPhone 12 mini forgalmazásának alakulását tekintve, hogy inkább az iPhone 12 sorozat három másik darabjára összpontosítanak, melyek jobban teljesítenek az eladások terén.

