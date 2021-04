Jön az év egyetlen négynapos hosszú hétvégéje - szinte kihalt lesz minden

A 2021-es esztendő egyetlen négynapos hosszú hétvégéje jön nagypéntektől húsvéthétfőig, és bár a jelszó idén (is) a "maradj otthon", nem árt, ha észben tartjuk a most érvényes különleges szabályokat, hisz a négy napból három piros betűs ünnep, kizárólag a nagyszombat (lehet) olyan nap, ami valamelyest hasonlít más szombatokhoz.

Ugyan több bolthálózat jelezte, hogy nem számít akkora rohamra a húsvéti ünnepek előtt, mint amilyen lenni szokott, azért érdemes tudni, hová mikor lehet bejutni és mikor nem:

április 1., nagycsütörtök: az élelmiszerboltok a szokásos csütörtöki nyitvatartással várják a vásárlókat, nagy többségében reggel 6 és este 7 óra között

április 2., nagypéntek: munkaszüneti nap, kötelező a zárvatartás

április 3., nagyszombat: szokásos szombati nyitvatartás, ami számos bolt esetében a hétköznapi lehetőség kihasználását jelenti, 6-19 órai nyitvatartással

április 4., húsvétvasárnap: munkaszüneti nap, kötelező a zárvatartás

április 5., húsvéthétfő: munkaszüneti nap, kötelező a zárvatartás

április 6., kedd: az élelmiszerboltok és egyéb üzletek, amelyek megtehetik, a húsvét előtt megszokott rend szerint kinyitnak.

Az amúgy szabad nyitva tartású napokon is csak élelemiszerüzletek, benzinkutak, patikák, dohányboltok és drogériák működhetnek, a többi üzlet sem csütörtökön, sem szombaton nem lesz nyitva (az ügyeletes patikák természetesen működnek majd). Az éjjel-nappali boltok nyitva tartása is korlátozott a szokásos rend szerint. A kijárási tilalom is életben marad.

Korlátozott "élvezetek" a kirándulóhelyeken is

Az üdülő- és kirándulóhelyek türelemre és a szabályok betartására kérnek mindenkit. Szentendrén ellenőrizni fogják a szabálytalan parkolókat, a Balatonnál az üdülők és a helyiek is ügyeljenek a viselkedésükre, mert polgárőrök, rendőrök fogják betartatni az előírásokat, szigorított ellenőrzést ígértek. Hozzátették: nem lesz minden lángosozó és büfé nyitva, akik igen, azok is elvitelre adnak ételt, amit viszont a környező padokon, közterületeken tilos lesz elfogyasztani. Több strandot is felújítanak, ezeknél nem lehet a parton sétálni és az illemhelyek sem lesznek nyitva.

Közlekedés

Ami a legbiztosabb pont, hogy a helyközi közlekedést használóknak nem kell nagycsütörtökön a pénztárakhoz szaladni, a lejáró bérletek érvényességét húsvét után két napig meghosszabbították, így április 7. éjfélig érvényesek a márciusi bérletek. A cél, hogy az újravásárlás miatt várható vevői torlódást enyhítsék. Aki teheti, éljen az elektronikus jegyvásárlási lehetőségekkel!

A MÁV és a Volánbusz most mindenekelőtt azt kéri, aki teheti, halassza el nagyobb utazását, aki ezt nem teheti, viseljen maszkot, a nem egy háztartásban élők pedig tartsanak védőtávolságot az állomásokon és a járműveken is.

A vasúti menetrend általános infói:

április 1.: nagycsütörtökön pénteki menetrend

április 2.: nagypénteken szombati menetrend

április 3-4.: ünnepnapi menetrend

április 5.: húsvéthétfőn vasárnapi menetrend

április 6.: munkanapi menetrend.

A buszmenetrend általános infói:

április 1.: tanszünetes munkanapi menetrend

április 2.: munkaszüneti napi menetrend

április 3.: szabadnapi menetrend

április 4.: munkaszüneti napi menetrend

április 5.: a hét első munkanapját megelőző napi menetrend

április 6.: tanszüneti, a hét első napján érvényes menetrend.

Részletek a menetrendek.hu portálon.

HÉV-menetrendek - nem egyszerű

A MÁV-HÉV közlése szerint a H5-ös HÉV április 1-jén a tanítási szünetben pénteken érvényes menetrend szerint, a hosszú hétvégén (április 2-5.) pedig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik. Április 6-án a tanítási szünetben hétfőtől csütörtökig érvényes menetrend, ezt követően pedig a tanítási időszaki menetrend lesz érvényben.

A H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV-vonalon április 1-jén a munkanapi, a hosszú hétvégén (április 2-5.) a szombati és munkaszüneti napi, április 6-ától ismét a munkanapi menetrend lesz érvényben.

A H7-es pótlóbusz és a H7-es HÉV április 1-jén a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend szerint jár. Április 2-án a munkaszüneti napokra, 3-án a szombatra, 4-én és 5-én ismét a munkaszüneti napokra vonatkozó menetrend szerint közlekednek ezek a járatok. Április 6-án a tanítási szünetben munkanapokon érvényes menetrend, utána ismét a tanítási időszaki menetrend lesz érvényben.

A HÉV-ek menetrendje a bkk.hu/menetrendek oldalon található meg, az utazás dátumának és időpontjának megadásával pedig a BKK FUTÁR utazástervezőben (futar.bkk.hu) is lekérdezhető.

A BKK később adja ki közlekedési tudnivalóit, amit meglesznek, cikkünk frissül.

A fővárosban a pesti alsó rakpartot lezárják az autósok elől, hogy némileg tehermentesítsék a fővárosi és környéki legkedveltebb kirándulóhelyeket, igaz, ebből az első "engedményes" hétvégén nem kívánt tömegjelenetek alakultak ki és sokan nem hordtak maszkot, pedig minden lakott területen kötelező.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila