Megoldódni látszik a fura fémoszlopok rejtélye

November 18-án Utah állam egy sivatagos részén vadőrök találták meg az első, több mint három méter magas, rozsdamentes acél oszlopot, melyről senki nem tudta, hogy került oda. Az oszlop ahogy jött, úgy ment is, nem sokkal felbukkanása után eltűnt Utah-ból. Nem sokkal később Romániában is felbukkant egy hasonló oszlop, a napokban pedig a kaliforniai Atascaderóban egy harmadikat is találtak. Azóta már mindhárom oszlop eltűnt onnan, ahol találták őket.

A rejtélynek most lehet vége – írta a 24.hu. A The Most Famous Artist, azaz A Leghíresebb Művész néven tevékenykedő művészcsoport ugyanis meglebegtette: az oszlopokat ők készítették és állították fel, és egyébként meg is vásárolhatók (potom 45 ezer dollárért, vagyis nagyjából 13 millió forintnak megfelelő összegért).

A kollektíva alapítója, Matty Mo posztja („Érdekelne bárkit egy földönkívüli monolit?”) nyomán indult el ez a lehetséges megoldási lehetőség. Matty az Instagram-követőinek megerősítette, hogy ő és a csoportja volt az alkotó, de a rákérdező Mashable portálnak már se megerősíteni, se cáfoni nem akarta "a jogi hercehurca miatt".

