A monolit ismét feltűnt, ezúttal a brit tengerparton

Utahban, a sivatagban tűnt fel először a tükörfelületű, monolitra keresztelt, de nem egy darabból álló fémtárgy, melyet a földbe ásva találtak meg a sivatagban novemberben. Napokig érdeklődők tömege látogatta, hogy szelfizzen vele, majd egyszer csak a műtárgynak is sejtett különlegesség nyomtalanul eltűnt. Ezt követően dél-kaliforniai és romániai helyszíneken is feltűnt egy-egy a utahihoz hasonló tárgy, Wight szigete a negyedik helyszín, ahol ilyesmit találnak.

A Compton Beachen lévő oszlop nagyjából 2,2 méter magas és 60 centiméter széles. Korábban egy művészkollektíva, mely The Most Famous Artist néven ismert, vállalta magáénak a két amerikai helyszínen megjelent monolitot, miután egy Instagram-fotón 45 000 dolláros értékkel megjelölve azt, fényképet tett közzé róla. Természetesen a mostani megjelenésről is kérdezték a művészeket, akik meglehetősen enigmatikus választ adtak a BBC cikkében arra, hogy került most Nagy-Britanniába egy ilyen tárgy.

"A monolit ezen a ponton már nincs a kontrollom alatt. Jó szerencsét minden földönkívülinek, aki keményen dolgozik azon a Föld bármely pontján, hogy a mítosz tovább terjedhessen!"

Bármi is legyen a cél a kezdeményezéssel, az egészen biztos, hogy nem az eredeti, utahi oszlop vándorol a glóbusz körül. Annak eltávolítását ugyanis egy fotós és egy barátja és végignézték, majd miután erről a sajtóban is beszámoltak, maguk is jelentkeztek, hogy elmeséljék történetüket.

Andy Lewis és Sylvan Christensen később egy kisvideót is nyilvánosságra hoztak arról, ahogyan néhány társukkal ledöntik és szétbontják a sivatagban hagyott oszlopot, melyről ekkor az is kiderült, hogy belül üreges, furnér alapra rögzített visszaverő felületű tárgy volt. Utah állam, 2020. november 25. A Utahi Közbiztonsági Hivatal által közreadott, 2020. november 18-án készült kép egy 3,6 méter magas rejtélyes monolit fémobjektumról vörös sziklák között a sivatagban Utah állam délkeleti részén. A fémtömböt vadjuhokat számoló vadőrök látták meg egy helikopterről. Eddig senki sem jelentkezett, hogy ő állította volna fel a jelzés nélküli fémtömböt a sivatagban. MTI/AP/Utahi Közbiztonsági Hivatal

"Eltávolítottuk a utahi monolitot, mert egyértelmű előképei vannak annak, ahogyan megosztjuk és egységesítjük közterületeink, természetes élővilágunk, őshonos növényeink, édesvízi forrásaink használatát, és hogy az ember milyen hatást gyakorolhat ezekre – írta Christensen. – Az ilyen dolgok nem segítenek."

Később arról is beszámolt, hogy a november 27-én éjjel véghez vitt akció után halálos fenyegetéseket és gyűlöletbeszédet is kapott bőven. A szemtanú fotós, Ross Bernards szerint a férfiak az oszlop eltávolítása közben arról beszélgettek, ezért nem szemetel az ember a sivatagban.

