Pénteken Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül. A hajnali 13-20 fok közötti hőmérséklet után napközben rendkívül meleg lesz, 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton az egész országra figyelmeztetést adtak ki, nyugaton a zivatar és az erős szél miatt, az ország középső részén ehhez még a kánikula is hozzáadódik, az északi, északkeleti tájakon zivatar és szél lesz a jellemző.

Szombaton délután, este azután elkezdődik a változás, amely igazán vasárnap érezteti a hatását. Szombaton a déli óráktól a Dunántúlon és északon, estétől az Alföldön is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, több helyen alakul ki zápor, zivatar, éjszaka tartósabb is eshet. Vasárnapra lesz, ahol tíz foknál is többet zuhan a hőmérséklet a szombati csúcsértékekhez képest.

Nyitókép: Balogh Zoltán