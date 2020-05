Készülnek, de félnek is a balatoni strandok

A járvány nem múlt el, ezért az idei balatoni szezon is különleges lesz, bár szakértők abban reménykednek, amennyi külföldi turista elmarad, idén annyi, külföldi nyaralásról lemondó magyar pótolja - természetesen a távolsági és egyéb szabályokat betartva.

Érdekes lesz az is, mi lesz a strandokon - erről készített összeállítást a LikeBalaton.hu portál.

Siófok

A siófoki strandok üzemeltetője egyenpólós járőrökkel tartatja be a szabályokat, de csak a fizetős strandokon. Az ő bevetésük a koronavírustól függetlenül is esedékes lett volna. Büntetni azonban nem büntethetnek, csak figyelmeztetni fognak. Lesz természetesen létszámkorlát is, mivel 16 négyzetméternek jutnia kell egy emberre. A pénztáraknál jelölik a biztonságos védőtávolságot, fertőtlenítőket helyeztek el, a vízbe jutási lehetőséget pedig 40 százalékkal megnövelték. A lépcsőkorlátokat félóránként fertőtlenítik, a mosdókat, öltözőket óránként.

Balatonföldvár

A földvári strandok területe igen nagy, összesen 40 ezer négyzetméter áll rendelkezésre, annyi embert tudnak fogadni, mint egy átlagos nyári hétköznapon.

Balatonszárszó, ígérik, mindent betartanak, Balatonbogláron köztereseket is bevetnek a strandokon, Zalakaroson pedig a másfél méter betartásán, a készpénzmentességen és a fertőtlenítésen lesz a legnagyobb hangsúly, és a medencehasználat előtt és után alapos zuhanyzás kötelező, ahogy papucs használata is.

Szigliget fizetős strandja tavalyig esténként szabaddá vált, idén azonban ez nem lehetséges, de reggel 5 és 7 között be lehet menni úszni, 9-kor pedig nyit a strand - egy időben 1125 fő számára. Heti és havi belépőjegyeket nem árulnak, a biztonságos védőtávolság itt 2 méter lesz. Révfülöpön viszont lesznek bérletek, a bérletesek belépése ráadásul automatikus lesz. Létszámkorlát várhatóan nem szükséges, mert nagyok a strandok. Csopakon sem lesz létszámkorlát, de már előre félnek a bevételkieséstől így is.

Balatonfüreden a biztonsági őrök és a vízimentők feladatköre bővül, nyitás június közepén.

Nyitókép: MTI/Varga György