A hatóságok folyamatosan ellenőrzik a fürdőket és a strandokat, és eddig nem találtak szabálytalanságot - közölte az Infostart kérdésére Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

"A népegészségügyi szakemberek a területen rendszeresen végzik az ellenőrzéseket már a nyitás előtt és a nyitva tartás során többször is a strandokon, engedélyezett fürdőhelyeken, uszodákban" - szögezte le a tisztifőorvos, hozzátéve, ez egyébként is kiemelt ellenőrzési terület minden évben, nem csak jelenleg, a koronavírussal összefüggésben.

Egyelőre tehát strandnyitással, fürdőhellyel összefüggésben nem kaptak még negatív visszajelzést.

"Úgy tűnik, hogy

jogkövetőek és kellően óvatosak a magyar állampolgárok"

- tette hozzá Müller Cecília.

Ismert, a strandok és fürdőhelyek a pünkösdi hosszú hétvégén immár Budapesten is fogadhatták a látogatókat, de ennek számos feltétele volt: kötelező például a papucs használata, valamint az előzetes, majd utólagos zuhanyzás is. Jegyet a helyszínen is lehet váltani - de előnyt élveznek az online foglalók, ha közel a befogadóképesség határa -, a fürdők pedig 50 százalékos kapacitással üzemelhetnek. A távolságtartás szabályait be kell tartani, személyenként (háztartásonként) 16 négyzetmétert kell biztosítani, a vízfelületet illetően pedig 4 négyzetméternek kell jutnia egy emberre, a korlátokat, öltözőket, mosdókat folyamatosan fertőtleníteni kell.

Az országos tisztifőorvos egyébként kérdésre válaszolva kitért még a strandbüfékkel kapcsolatos szabályozásra is. Szerinte a bevezetett higiénés szabályok elegendőek, de be kell őket tartani; a tárgyakat, amelyeket többen megfognak, sűrűbben kell törölni, fertőtleníteni, a sorban állók között pedig meg kell hogy legyen a másfél-két méteres távolság.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd