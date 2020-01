Hétvégén újra a köd és a szürkeség lesz az úr, csapadék is érkezik, több helyen ónos eső is eshet - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott riasztás alapján az Időkép.

Bár csütörtökön az ország nagy részén végre megmutatta magát a napsütés, hétvégén ismét a ború lesz meghatározó, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap.

Szombat és vasárnap reggelre is nagy területen képződhet sűrű köd, melynek egy része a még továbbra is gyenge, mérsékelt légmozgás miatt napközben is tartósan megmaradhat. Emellett a magasabb légrétegekben is nedvesebb levegő érkezik, így ahol a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet feloszlik, az érkező felhőzet miatt ott sem számíthatunk sok napsütésre.

Ónos esőre nagyobb esély az ország északkeleti felén mutatkozik.

Vasárnap napközben átmenetileg kevesebb, éjjel ismét több helyen fordulhat elő eső, ónos eső.

A csúcshőmérséklet a legtöbb helyen 0 és +5 fok között alakul, enyhébb idő csak vasárnap az átmenetileg naposabb déli, délkeleti tájakon lehet.

A tartósan ködös tájakon viszont napközben is gyengén fagyhat.

Jövő héten változékonyabb, keddtől gyakran szeles időre van kilátás időről-időre csapadékkal. Ezzel együtt enyhülés várható.

Az előrejelzések szerint az ország északkeleti megyéiben még hétfőn is van esély ónos esőre.

Nyitókép: Pixabay