Hózáporokkal és fagyokkal mutatja meg erejét a tél

Szombaton fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Duna vonala mentén valószínű. Helyenként előfordulhat hózápor, de megmaradó hóréteg nem valószínű. Az északnyugati szél napközben a Dunántúlon és a Bodrogközben időnként viharossá is fokozódik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között alakul.

A következő napokban az ország döntő részén éjszakai fagyokra is kell készülni - hangzik el a meteorológiai szolgálat videójában.

Vasárnap a reggeli órákban elsősorban az Alföldön még több lehet a felhő, és arrafelé elvétve gyenge hózápor is előfordulhat, később ott is csökken a felhőzet, és nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északias szelet helyenként erős, a Bodrogközben viharos közeli lökések kísérhetik, majd délutántól mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -7 fok között alakul, de a szélvédett, derült tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között valószínű.

Nyitókép: Pixabay