Több fesztiválnál is jelentős változásokra készülhet

Öt-tíz százalékos belépőár-emelést tervez 2020-ban a Sziget Zrt - mondta a a Piac&Profit legújabb számának adott interjúban Fülöp Zoltán fesztiváligazgató, hozzátéve, hogy azért lesznek speciális kedvezménycsomagok például a diákoknak szánt kedvezményes bérletek a VOLT-on és a Balaton Soundon.

Fülöp Zoltán az interjúban megemlítette, hogy

a Sziget Zrt. esetleges tőzsdére vitele a többségi tulajdonos amerikai befektetőcsoport döntése lehet majd a jövőben, de jelenleg nincs napirenden.

A III. kerületi polgármesterváltás kapcsán a fesztiváligazgató arról beszélt, hogy a korábbi kerületi vezetéssel is nagyon jó, mondhatni harmonikus kapcsolatuk volt, mivel a rendezvény által érintett hatósági, engedélyezési ügyekben is dűlőre tudtak jutni. Bíznak benne, hogy ebben nem lesz változás az új polgármester, Kiss László esetében sem.

Beszélt arról az elképzelésről is, hogy korábbra, június végére hoznák a Balaton Soundot, hogy minél kevésbé nyúljon bele az idegenforgalmi szezonba.

Úgy tűnik, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani azzal, hogy a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound időpontot cserélnek – tette hozzá.

A B my Lake fesztivál esetében is változás jöhet: 2021-től megpróbálnak a lakóövezetektől távolabb helyet találni. Ennek megfelelően a zamárdi önkormányzati testülettel erről a rendezvényről az új szerződés előkészítése során már nem is tárgyalnak – tette hozzá a fesztiváligazgató.

