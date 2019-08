Van terv a K-híd felújítására, de az már nem jó

Ismert, múlt szerdán, a Sziget nulladik napján a vihar elől menekülő fesztiválozók közül többen arról számoltak be, hogy csörömpölt és mozgott alattuk a Hajógyári szigetre vezető K-híd. A Magyar Nemzet most megtudta, a híd felújítási tervei már egy ideje a fiókban vannak, azokat azonban még le kell porolni, hogy lehessen belőlük bármi is.

Maga a felújítás egy-másfél évet emészthet fel - közölte a lappal a BKK. Ez alapján biztos, hogy a felújítás bele fog esni az egyik Sziget Fesztiválba.

Mint ismert, a Sziget Fesztivál nulladik napján minden rekordot megdöntött a látogatottság: több mint 95 ezren voltak kíváncsiak Ed Sheeran koncertjére. A nagyszámú bulizni vágyó miatt a rendezvényen korábban sosem látott jelenetek játszódtak le: a tömeg a nagyszínpadhoz vezető egyik bekötőúton odapréselte az elöl állókat egy pulthoz, akik azt átugrálva próbáltak menekülni. A K-hídon keresztül csak szakaszosan, "zsilipelve" engedték át az embereket.

Amennyiben kiderül, olyan hibája van a szerkezetnek, ami nem teszi lehetővé a biztonságos, balesetmentes közlekedést, a forgalmat korlátoznák.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton