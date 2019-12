Térképet kapott az FKF a kerékpárosoktól, hogy hol kezdjen azonnal jégkaparásba

Hétfőn a sűrű havazásban, az egyéb módokon is nehezen járható utak következtében sokkal kevesebben pattantak reggel kerékpárral, mint a szárazabb napokon.

Mivel - például a fővárosban - számos helyen keddre, sőt szerdára sem javult a kerékpáros szempontból legforgalmasabb utak állapota, a Magyar Kerékpárosklub billentyűzetet ragadott, és felhívta az FKF figyelmét arra, hogy korábban megállapodtak a forgalmas kerékpáros útvonalak téli takarításáról.

Mint azt az Infostart is tapasztalta, az ország talán legforgalmasabb kerékpáros tengelyén, az Eurovelo 6-os úton (budai felső rakparti) a Margit hídtól északra kerék- és lábnyomos, elképesztően balesetveszélyes havas jégpáncél borítja az aszfaltot.

A klub összeállításából kiderül,

az FKF 8, bringaúttisztításra is alkalmas kisgépet vett két éve, de hiába, ha a jogszabályok a kerékpárosok által használt utakat a sor végére teszi

hóeltakarítás szükségessége szempontjából.

A Magyar Kerékpárosklub most - a közlekedők fényképes visszajelzéseinek segítségével is, nem mellékesen emlékeztetőként, mivel a témában már egyeztettek a felek ősszel - friss térképpel is ellátta az FKF-et, hogy hol kezdje a munkát, lehetőleg minél hamarabb.

Legfontosabb helyek:

az egybefüggő Duna-menti, kerületeket, illetve egyes központi helyeket összekötő kerékpárutak Dél-Budától, illetve Csepeltől Óbudáig

a Hungária körút mentén

a belvárosban a Rákospalota, Újpest és Hűvösvölgy közti tengelyen, vagy Zuglóban és Kőbányán.

Íme a térkép!

Jelezték, ez a lista nem oldja meg a rendszerszintű problémákat, de segít tájékozódni a takarításért felelős cégnek.