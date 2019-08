Egy nagyon rossz és egy vigasztaló hír a budapesti autósoknak

Szeptember 8-án rendezik Budapesten a 34. Wizz Air Budapest Félmaratont, az eseményre már most 7700 egyéni nevezés futott be a szervező BSI-hez.

Elsőre ez rossz hír lehet az autósoknak, ám az nekik és a futóknak is kedvezhet, hogy már egy hónappal a viadal előtt nyilvánosságra hozták az útvonalat, illetve annak filmes változatát is, így az autózók már most tudhatják, hogy délelőtt a fővárosban merre biztosan nem érdemes menni. Nincs nagy titok: a rakpartok és részben három híd lesz lezárva (Szabadság híd, Margit híd, Árpád híd).

Mutatjuk a filmet!

Aki térképen nézne rá az útvonalra, ITT megteheti.

Nyitókép: Balogh Zoltán