Kiderült, hogy került a Balatonba a szörnyhal, ezt kell tudni róla

A szokatlan fogásról az Infostart is beszámolt pár nappal ezelőtt. Most kiderült, hogy a nagyjából 13-14 centiméter hosszú, dülledt szemű, vastag szájú, sci-fibe illő lény egy géb.

Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság elnöke a Blikknek elmondta, hogy egy kerek fejű, vagy más néven feketeszájú géb hím példánya akadt a horogra, sötét gúnyája átmeneti, csak nászidőszakban viseli. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a bizarr fogás sokkal több egyszerű érdekességnél, azt jelzi, hogy Magyarországon is zajlik a klímaváltozás.

Az ötvenes évektől a kétezres évekig térségünkben 0,65 fokkal emelkedett a levegő évi átlaghőmérséklete, a Dunáé viszont 1,3 fokkal. A klímaváltozástól a vizek jobban melegszenek, hőmérsékletük télen sem csökken 0 fok alá. A gébfélék kedvelik a melegebb vizeket, a globális felmelegedéssel pedig észak felé terjeszkednek.

Megjelenésüknek nem örülnek a szakemberek, mert kiszoríthatnak más fajokat.

Harka Ákos hozzátette, hogy ezek a halak ártalmatlanok, és nem is nőnek sokkal nagyobbra. A hetvenes években még csak egyetlen gébfaj fordult elő hazánkban, most hatról tudunk. Eredetileg a Fekete-tengerben a déli Dunai-torkolat vidékén éltek. Hasúszóik tapadókoronggá nőttek össze, amivel képesek megtapadni a hajók külső és belső felületein, tehát a vízi közlekedéssel eddig is lehetőségük volt Magyarországra bekerülni, de csak mostanra honosodtak meg.

Nyitókép: facebook