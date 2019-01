Nemzetek csatája a konyhában

A Paul Bocuse által 32 évvel ezelőtt elindított szakácsverseny fináléját minden második évben tartják meg a franciaországi városban, a SIRHA gasztronómiai vásár keretein belül. A verseny mindkét napján 12-12 csapat készíti el fogásait, a magyarok a sorsolás szerint a keddi napon, másodikként kezdhetnek.

Európából 10 csapat kvalifikálta magát, Ázsiából és az összamerikai térségből 5-5 csapat jutott be, Afrikát 2 versenyző képviseli, további két csapat (Olaszország és Kína) pedig szabadkártyával indulhat az idei finálén.

A magyar csapat elnöke ezúttal is Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke.

Az idei versenyző Pohner Ádám, őt Csillag Richárd commis segít, coachként pedig Segal Viktor vesz részt a munkában.

A magyar csapat felkészülését két nemzetközi kiválóság, a korábban aranyérmes Orjan Johannessen és a versenyzőként bronz-, coachként pedig aranyérmet nyert Odd Ivar Solvold is segíti.

Magyarország először 2013-ban képviseltette magát a lyoni finálén, abban az évben Széll Tamás és csapata a 10. helyet szerezték meg. 2015-ben Molnár Gábor - és mellette commis-ként Pohner Ádám - a 13. helyen végzett, majd 2017-ben Széll Tamás az európai kontinensdöntő megnyerése után a 4. helyen futott be a világdöntőben.

A csapatoknak minden évben két ételt kell elkészíteniük.

A versenytémák ezúttal két tavaly elhunyt, legendás séf, Paul Bocuse és Joel Robuchon munkásságának állítanak emléket.

Az idei tányértéma

Egy francia klasszikus, a zöldség chartreuse a feladatlesz, amelyet meghatározott kagylófélékkel kell elkészíteni. Az ételhez csak a hivatalos versenypiacon elérhető zöldségek használhatók fel.

Ismert már a hústál kötelező alapanyaga

A csontos borjúkaraj is, kihívás azonban, hogy az ételt kötelező a csonttal együtt elkészíteni. A hústálat úgy kell megalkotni, hogy utána 14 adagban lehessen tálalni, és az ételhez minimum egy másik borjúrészt - lábat, vesét, mirigyet, májat vagy pacalt - is fel kell használni.

Mint azt korábban Hamvas Zoltán a felkészülés kulisszatitkairól az InfoRádiónak elmondta,

dübörgő zenei kísérettel készülnek a séfek,

mert a csapat tagjainak ahhoz is hozzá kell szokniuk, hogy a hosszú verseny során a közönség hatalmas ovációja mellett kell alkotniuk. Ezért azt is gyakorolniuk kell, hogy normál hangerővel nem is tudnak kommunikálni egymással.

